Biella, la Cena di Gala della Croce Rossa Italiana è un successo: protagonista la solidarietà FOTO

Nella splendida cornice di Palazzo Gromo Losa si è svolta la cena di gala organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, un appuntamento che ha unito eleganza e solidarietà. L’iniziativa aveva un obiettivo concreto: raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino polivalente, attrezzato anche per il trasporto di persone con disabilità. Grazie alla generosità dei partecipanti e dei sostenitori, la serata ha permesso di raggiungere un risultato straordinario: circa 10.000 euro raccolti. Oltre cento ospiti hanno preso parte all’evento, tra cui autorità locali, rappresentanti delle associazioni del terzo settore, sostenitori e amici della Croce Rossa. La serata è stata occasione non solo di convivialità, ma anche di testimonianza concreta della forza della comunità biellese quando si tratta di sostenere progetti di inclusione e solidarietà.

“Un sentito ringraziamento per la vicinanza dimostrata deve essere rivolto agli artefici del successo culinario dell’evento: Gigi Zanone de Il Faggio, Pasticceria Pavesi, Damarco Vini e i sommelier di Fisar Biella – spiegano dalla CRI Biella - Il Comitato ha espresso gratitudine a tutti i presenti, ai partner e, in particolare, all’instancabile promotrice dell’iniziativa, Raffaella Bilotti Merlo, che, con il coinvolgimento delle socie dell’Inner Wheel Club Biella Piazzo, ha voluto evidenziare come ogni contributo rappresenti un passo importante verso un territorio più accessibile e attento ai bisogni di tutti”.