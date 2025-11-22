Giornata Nazionale dell'Albero, a Massazza i bimbi dell'infanzia piantano un carpino

Ieri, 21 novembre, i bambini della scuola dell'infanzia di Massazza, grazie alla collaborazione di Comune e Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, hanno piantumato presso il parco giochi del paese un piccolo carpino, a cui hanno dato il nome di Libero. L'occasione era la Giornata Nazionale dell'Albero.

Oltre alla pianta sono stati posti a dimora nel terreno anche 10 bulbi di tulipano. Presente anche il guardiaparco dell'Ente. Dal sindaco Enrico Casana sono giunti i più vividi complimenti agli alunni.