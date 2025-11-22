Grande pubblico al Borgo di Babbo Natale, a Candelo l'accensione dell'Albero nel ricordo di Cristian Bonifacio FOTO e VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni a Candelo per la tradizionale cerimonia di accensione del maestoso Albero di Natale, inserito nel ricco programma del Borgo di Babbo Natale, l'appuntamento rivolto a grandi e piccini, in programma ogni weekend all'interno del Ricetto dal 22 novembre al prossimo 14 dicembre. Presenti nel borgo biellese, oltre a tante famiglie e associazioni, anche autorità cittadine, provinciali, regionali e nazionali, come il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo.

A prendere la parola il sindaco Paolo Gelone che, visibilmente commosso, ha ricordato l'amico Cristian Bonifacio: “Lo sentiamo presente qui, ora. Sono sicuro che sarebbe stato qui, con il sorriso e la sua grinta, pronto a fare il countdown assieme a noi”. Poi ha annunciato: “A giorni è prevista la visita della commissione dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Sarà qui per valutare il Borgo di Babbo Natale, in particolare se possa essere inserito, o meno, negli eventi di qualità dell'UNPLI a livello nazionale. Mi auguro che si raggiunga questo importante traguardo”.

Parole ricche di emozioni anche quelle pronunciate da Irene Viana, presidente della Pro Loco: “Le luci di Natale non sono solo una mera decorazione ma un simbolo che scaldano i cuori e illuminano le nostre strade. Ecco quando parliamo di calore nel cuore, permettetemi un pensiero ad un amico che non è più fisicamente con noi ma continua a far parte di tutto ciò che facciamo. È una presenza costante nei nostri gesti, sorrisi, progetti”.

Infine, già nel primo pomeriggio di oggi, in molti si sono immersi nel caloroso e contagioso clima natalizio del borgo medievale di Candelo.

Di seguito la diretta della cerimonia di accensione dell'Albero di Natale.