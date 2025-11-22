Solita raffica di incidenti nel Biellese, un uomo finisce in ospedale

Sono sempre più frequenti i sinistri stradali nella nostra provincia. Nella sola giornata di ieri, 21 novembre, l'ennesimo elenco, con un uomo finito al Pronto Soccorso.

Il fatto è avvenuto in orario serale, a Candelo, dove si è verificato uno scontro tra un'auto e un ciclista di origine straniera. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, 42 anni, subito assistito dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

A Masserano, invece, due persone alla guida hanno travolto in pieno alcuni animali selvatici spuntati sulla strada ma alla fine si sono registrati solo danni ai mezzi. Nelle stesse ore, a Salussola, altro incidente tra due veicoli ma senza conseguenze gravi per i conducenti.

Infine, hanno compilato il modello cid la coppia di guidatori, rimasta coinvolta in un urto, avvenuto all'interno di un parcheggio di Biella. In tutti questi interventi i Carabinieri hanno proceduto alla raccolta dei rilievi.