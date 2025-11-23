 / CRONACA

Atto vandalico a Biella, danneggiato un mezzo RNRE con un sasso

Amara sorpresa questa mattina, 23 novembre, per il personale del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza.

Dalle prime informazioni raccolte, uno dei mezzi custoditi all’interno del magazzino è stato trovato danneggiato. In particolare è stato infranto il lunotto posteriore del mezzo con un sasso lanciato dall'esterno della struttura, oltre ad alcune vetrate. Probabilmente il fatto è avvenuto in orario notturno dal momento che il giorno prima non erano state segnalate criticità o problematiche.

Ora, molto probabilmente verranno compiuti i dovuti accertamenti per individuare i presunti responsabili dell'atto vandalico. Permane però la delusione per un gesto inutile e grave che colpisce chi ogni giorno dedica tempo ed energia a favore della comunità.

