Biella Rugby esulta, è arrivata il primo successo della stagione

Biella Rugby conquista la prima vittoria della stagione, e lo fa nel modo più rumoroso possibile: sul campo di casa, 50-45 contro Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. Una partita iniziata con buoni spunti mai finalizzati, che a un certo punto sembrava destinata a spegnersi e che invece, nella ripresa, ha letteralmente preso fuoco: un fuoco gialloverde.

Nel primo tempo è tempesta: la gara si apre in salita, Biella attacca per cinque minuti buoni, ma non convince, poi Accademia accende i motori, gioca a memoria, trova spazi, accelera. In diciassette minuti segna e trasforma tre mete. Biella rimane al palo, barcolla, ma non cade. Al 22’ la prima marcatura di Zavallone che rompe la linea, buca e segna. Cruciani trasforma. Mondin al 30’ accorcia ancora, ma prima dell’intervallo Meroi agguanta il bonus per Accademia e impone un più sedici che ferma il parziale a 12-28.

La ripresa si annuncia complicata. Accademia sembra in controllo. Ma le partite belle, quelle da ricordare, iniziano proprio dove sembrano finite ed è proprio nel secondo tempo che va in scena la rimonta che accende Biella. Al 44’ Luca Loretti trova la meta che riaccende tutto. Cinque minuti dopo Ghelli capitalizza un’azione corale. Al 55’ entra in scena il protagonista della giornata: Ledesma, meta pesante, non trasformata, ma abbastanza per ribaltare la storia: 31-28. E allora Biella prende coraggio, prende campo, prende ritmo. Al 59’ è Foglio Bonda a schiacciare ancora. Accademia appare disorientata, ma non crolla: Sette accorcia, ma Biella oggi è una squadra che risponde. Sempre. Al 64’ Zucconi, segna ancora per Biella. Accademia risponde e si entra negli ultimi minuti con il cuore in gola: lo stadio sente che manca poco, ma può ancora succedere tutto.

Al 77’ Dabalà vola in meta alla bandierina e Wentzel allunga dai pali: 50-40. L’ultima segnatura è di Accademia, che incassa il secondo bonus, ma non basta per agguantare i padroni di casa: 50-45 è il punteggio finale. Otto mete segnate per Biella, una grande rimonta e un secondo tempo da squadra vera. Questo non è solo un successo, è un messaggio: Biella Rugby c’è.

Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby, commenta così: "Finalmente è arrivata la vittoria! Per due volte ci siamo andati vicino, ma oggi siamo riusciti a conquistarla. Siamo molto contenti perché arriva poco prima della pausa che a questo punto affronteremo con maggior leggerezza mentale. Spero che il pubblico si sia divertito a vedere così tante mete segnate, ma ai ragazzi mi sento di suggerire di applicare maggior attenzione in difesa perché sarà difficile segnare cinquanta punti a Mogliano o a Petrarca, quindi se non ci mettiamo maggior attenzione in fase difensiva, quella di oggi sarà la prima ed unica vittoria della stagione. Concludo ringraziando ancora una volta il pubblico presente, numerosissimo nonostante le tante sconfitte. Spero che anche alla prossima partita che giocheremo in casa contro Mogliano siano in tantissimi, avremo bisogno di un grande sostegno".

Biella Rugby v Accademia Naz. I. Francescato 50–45 (12-28)

Marcatori p.t. 11’ m. Coluzzi tr. Celi (0-7), 15’ m. Dinarte tr. Celi (0-14), 17’ m. Noventa tr Celi (0-21), 22’ m. Zavallone tr. Cruciani (7-21), 30’ m. Mondin n.t. (12-21), 35’ m. Meroi tr. Celi (12-28); s.t. 44’ m. L. Loretti tr. Cruciani (19-28), 49’ m. Ghelli tr. Cruciani (26-28), 55’ m. Ledesma n.t. (31-28), 59’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (38-28), 61’ m. Sette tr. (38-35), 64’ m. Zucconi n.t. (43-35), 69’ m. Reina n.t. (43-40); 77’ m. Dabalà tr. Wentzel (50-40), 78’ m. Teodosio n.t. (50-45)

Biella Rugby Club: Tabet; Ghelli, Foglio Bonda, Cruciani (74’ Besso), Negro (51’ Morel); Wentzel, Dabalà; De Biaggio (cap.), Zucconi, Mondin (48’ Barilli); L. Loretti (48’ G. Loretti), Eschoyez (60’ Mafrouh); Zavallone (48’ Maina), Ledesma (55’ Casiraghi), M. Ouattara (55’ De Lise).

All. Benettin

Accademia Naz. I. Francescato: Vitale; Noventa (59’ Scaramazza), Coluzzi (28’ Del Sureto), Casarin, Degli Antoni; Celi, Rossi (55’ Teodosio); Sette (cap.), Dene, Bianchi (55’ Alfonsetti); Spreafichi, Fardin (51’ Siciliano); Brasini (51’ Boccato), Dinarte (55’ Reina), Badagnani (25’ Meroi).

All. Di Giandomenico

Arb. Angelo Locatelli (Bergamo)

AA1 Davor Vidackovic (Milano) AA2 Antonio Luzza (Torino)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/7; Wentzel 1/1; Celi (Accademia I. Francescato) 5/5; Vitali 0/2

Cartellini: /

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 7°, presenti allo Stadio circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 5, (Accademia Naz. I. Francescato) 2

Player of the Match: Juan Manuel Ledesma (Biella Rugby)