Volley, il Gruppo Sportivo Tollegno mantiene la leadership in Serie D

Il GS Tollegno continua la sua marcia trionfale nel campionato di serie D femminile, infliggendo un netto 3-0 in trasferta al Volley San Paolo. La partita, disputata a Torino, ha visto le ragazze di coach Gregorio Bertoni imporsi con parziali di 17-25, 23-25 e un perentorio 10-25 nel terzo set.

Questo successo consolida un periodo estremamente positivo per il Tollegno, che nelle ultime tre difficili trasferte contro Igor Volley Trecate, Fortitudo Zanardi e San Paolo, ha conquistato ben 8 punti su 9 disponibili. Un bottino che testimonia la solidità e la determinazione della squadra.

Dopo sette giornate di campionato, la classifica vede il Tollegno saldamente in testa con 20 punti, seguito da Vivienergia Scurato di Novara e Ticino Volley Team, entrambe a 17, Lilliput Pallavolo a 16, Pallavolo Settimo 15, Pallavolo Zanardi 14, Volley San Paolo e Graphic idea Montanaro 12, Igor volley Trecate 7, Arredofrigo Acqui Terme e San Rocco Volley 5, Sammaborgo Next Gen e Virtus Biella 3, Next Pvt Zone Safa 2000 1 punto.

Coach Bertoni ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. Il prossimo appuntamento per il Tollegno è fissato per sabato 29, quando ospiterà tra le mura amiche l'Arredofrigo Acqui Terme alle 18.30 presso la palestra comunale di Tollegno.