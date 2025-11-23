Calcio, grande vittoria del Città di Cossato: Valle Elvo e Valdilana Biogliese ok nei derby

Ancora 24 ore di attesa per assistere alla gara casalinga della Biellese. Al Pozzo affronterà il Club Milano per l'ultima gara in programma del campionato di Serie D.
Intanto, arrivano importanti aggiornamenti sugli altri campi da gioco: in Eccellenza, si registra la bella vittoria del Città di Cossato che, davanti al proprio pubblico, ha superato con il punteggio di 4 a 2 il Bulè Bellinzago. Gara a reti inviolate per la Fulgor Chiavazzese, è 0-0 con il Baveno Stresa.
In Promozione, invece, si assiste alla caduta del Ceversama: 2 a 1 il risultato finale a favore degli Orizzonti Canavese Alicese. In Prima Categoria, successi per Gaglianico (1-0 sul Bollengo) e Valle Elvo (2-1 nel derby con le Torri Biellesi), pari per la Valle Cervo Andorno (1-1 con il Livorno Ferraris Bianzé) e ko esterno per il Ponderano, superato 3 a 1 dalla Mappanese.
In Seconda esulta la Valdilana Biogliese nella stracittadina con il Vigliano (1-0) mentre in Terza è pari con gol tra La Cervo e Pollone. Di umore opposto il Lessona che cade in trasferta con il Montalto Dora.