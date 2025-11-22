Biella, donata l’opera di Luciano Mancuso al Museo degli Alpini

Una cerimonia semplice, alla presenza della famiglia Cucco, ha celebrato la figura di un biellese caparbio, un giovane che ha donato la propria vita a un ideale di patria e che ha saputo conquistarsi un posto nella storia della nostra nazione. A nove giorni dalla fine della guerra, pur ferito, guidò i suoi uomini alla vittoria finale del 26 ottobre 1918, morendo poco dopo a causa delle ferite riportate.

A Mario Cucco è intitolata la sezione degli Alpini di Biella e a lui l’artista Luciano Mancuso ha dedicato un’opera ispirata a una vecchia fotografia che ritrae l’Alpino. L’artista l’ha reinterpretata arricchendola cromaticamente con colori che simboleggiano l’impegno e la dedizione necessari per perseguire l’ideale che lo aveva spinto a imbracciare la causa dell’Italia.

Si tratta di una testimonianza che andrà ad arricchire il patrimonio alpino della sede e del relativo Museo: un’opera destinata a rimanere nel tempo e a suggellare l’attaccamento della terra biellese a uno dei suoi figli più valorosi, come ha ricordato il presidente della sezione di Biella, Marco Fulcheri, ai presenti al vernissage.