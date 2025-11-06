Tante cose da fare nel we del 7, 8 e 9 novembre

VENERDI' 7 NOVEMBRE

- Ponderano, Autunno a teatro, 19,45 cabaret con Giancarlo Moia

- Brusnengo, l'Associazione Terre Rosse cultura ed eventi organizza il terzo appuntamento autunnale di SHARE YOUR STORY. alle Ore 20:45 presso l'Auditorium. Sul palco: VALERIO TUFO e ARIANNA QUARTESAN

- Biella, h 17:30 Palazzo La Marmora Paesaggi e luoghi - letture per Valerio Di Battista Presentazione del libro "Sulla Terra Sotto il Cielo" FestivaLungo a Palazzo La Marmora, Si inaugura la adesione di Palazzo La Marmora alla rassegna “ BELLEZZA TRA LE RIGHE”, rassegna che ha in sostegno della Regione Piemonte ed il patrocino della Associazione Dimore Storiche Italiana ADSI : si tratta di un calendario di appuntamenti dedicati alla messa in valore della lettura in cinque Dimore Storiche Socie di ADSI in Piemonte. L’ideazione di Bellezza tra le righe e dovuta a Casa Lajolo ed al Castello di Miradolo

- Occhieppo Inferiore, dalle 20.45 alle 22.45 Cascina San Clemente "Corso di Astronomia 2025-2026" di UBA-Unione Biellese Astrofili a.p.s. - GUIDA PRATICA AI TELESCOPI

- Biella, alle 18, alla Biblioteca di Biella, Federica Ugliengo, intervisterà l’autore di "Un Mondo capovolto”.

- Tavigliano, San Carlo, 20,45 concerto cori Taviglianesi presso la chiesa della SS Trinità

- Crevacuore serata danzante organizzata dalla Pro Loco

- Cossato, inaugurazione nuova piazza alle 17

- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro

- Sandigliano, Spettacolo di Canzoni Ananke Duo ore 21 a Teatro "Come un paesaggio"

SABATO 8 NOVEMBRE

- Biella, dalle 10 alle 11 Vescovado, sale affrescate al piano terreno

- Oropa, dalle 10 alle 12.30 al Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Tavigliano, San Carlo, cena degli antipasti a buffet

- Cossato, racconto teatrale della vita di San Pier Giorgio Frassati.

- Biella, sfilata di moda al Circolo Faggi, serata di eleganza e solidarietà con LILT Biella a favore dei bambini biellesi.

- Biella, dalle 15 all'auditorium di Città Studi torna la nuova edizione di TEDxBiella

- Veglio, "Ma ti ricordi?", porte aperte all'ex Lanificio Picco dalle 10-16

- Valdilana, Prendersi cura di chi si prende cura

- Tollegno, presentazione del ciclo “Incontri nuovi per condividere la vita”

- Sala, Festa di San Martino spettacolo teatrale

- Pettinengo, Cosmogonie. Il giardino segreto, la mostra personale di Davide Prevosto, inaugurazione

- Biella, alle 17, presso la Libreria “Vittorio Giovannacci”, a Biella, il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” propone un nuovo appuntamento letterario dedicato alla narrativa isolana contemporanea.

- Cossato, giornata dedicata ai giovani a Cycling Center ASD, società ciclistica storica di Cossato

- Crevacuore, cena della bagna caoda con la Pro Loco

- Piedicavallo (BI), Aglioween 2025: bagna cauda festa dei bambini!

- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro ore 18 apertura mostra

- Netro, riapre la biblioteca dalle 15 festa di inaugurazione

- Sordevolo, alle 21 Teatro Parrocchiale di Sordevolo (BI) FORZA SORELLA! Uno spettacolo che parla di forza, ironia e condivisione. Ideato e diretto da Fabio Mazzarino, lo spettacolo torna in scena per emozionare e divertire! Ingresso a offerta libera — il ricavato sarà devoluto alla Casa Ospitaliera N.S. d’Oropa Onlus di Sordevolo.

- Andorno, conferenza "Andorno al tempi del marchesato" 14,30 presso la parrocchia di San Lorenzo

DOMENICA 9 NOVEMBRE

- Ben Cuncià, inaugurazione sentiero

- Pollone, Parco Burcina, via A. Botto, dalle 14 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Oropa, Visite guidate dalle 11

- Tollegno, festa dell'unità nazionale e delle forze armate, ore 10 Santa Messa, 10,45 deposizione corona alloro

- Massazza, Benna, Villanova celebrano Giornata Unità nazionale e delle forze armate a Massazza dalle 10,30

- Sala, Festa di San Martino, fiera mercato, degustazioni, pomeriggio in musica

- Biella, consegna nuova ambulanza Croce Verde Ritrovo alle ore 9.15 in Piazza Duomo a Biella, Santa Messa alle ore 10.15.

- Sandigliano, cerimonia giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate ore 10 ritrovo nel cortile comunale

- Pollone, castagnata benefica

- Tavigliano, San Carlo, ore 9,30 santa Messa, ore 11 mercatino Hobbisti apertura, dalle 15 castagnata

- Sordevolo, inaugurazione Mercatino degli Angeli alle 9

- Pralungo, serata speciale per la comunità. Alle 20.30 avrà luogo la premiazione dei talenti sportivi e musicali del paese.

- Candelo, celebra Giornata Unità nazionale e delle forze armate ritrovo ore 8,45 in piazza Castello

- A Cossato Frazione Castellengo (Biella) Ysangarda Trail

MOSTRE

- Pettinengo, Cosmogonie. Il giardino segreto, la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Vigliano, mostra dal 28 ottobre al 14 novembre, con orario da martedì a venerdì nel seguente orario: 14.30–18. "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti".

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Biella, fino al 9 novembre nello spazio espositivo del Cantinone della Provincia di Biella la mostra “NEI SECOLI FEDELE, I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.