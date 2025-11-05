Cossato, a teatro la vita di San Pier Giorgio Frassati

Viene riproposto il racconto teatrale della vita di San Pier Giorgio Frassati. L'appuntamento è in programma alle 21 di sabato 8 novembre, al teatro comunale di Cossato, ad ingresso libero.
L'evento vede in scena la Compagnia del Sanfi con la partecipazione del gruppo giovani della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossato, il Patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione CR Biella.
Dal principio lo spettacolo doveva svolgersi lo scorso 21 giugno ma venne rinviato a causa della forte ondata di maltempo che si abbatté in quel giorno su tutto il territorio di Cossato.