Biella celebra l’Arma dei Carabinieri: un viaggio nella memoria "Nei Secoli Fedele" FOTO e VIDEO

È visitabile fino al 9 novembre nello spazio espositivo del Cantinone della Provincia di Biella la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”, curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. L’iniziativa, fortemente voluta per celebrare il trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella e il centenario della sezione biellese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, rappresenta uno dei momenti più significativi del ricco programma di eventi dedicato alla doppia ricorrenza.

Attraverso cimeli, documenti, fotografie, dipinti e curiosità, l’esposizione accompagna il visitatore in un percorso che ripercorre oltre due secoli di storia dell’Arma e del suo legame con il territorio biellese. Un viaggio nella memoria collettiva, che restituisce il valore del servizio quotidiano dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la sicurezza e la coesione delle comunità locali.

Durante la presentazione, la curatrice Claudia Ghiraldello ha illustrato il senso dell’allestimento partendo dal pannello che accoglie i visitatori: «Le due fotografie simbolo della mostra – ha spiegato – sono state scattate a più di un secolo di distanza, la prima intorno al 1910 nella via principale di Masserano e la seconda nel 2024 al Ricetto di Candelo. Raccontano la continuità di un rapporto di fiducia e stima che i Carabinieri hanno saputo costruire con la popolazione biellese».

L’intento dell’esposizione è proprio quello di testimoniare il profondo legame tra l’Arma e un territorio che ha sempre riconosciuto nei Carabinieri un presidio di legalità e e una presenza umana, solidale, spesso parte integrante della vita dei paesi e delle vallate.

La mostra, inaugurata in occasione della cerimonia che l’11 ottobre ha visto la scopertura del Cippo Commemorativo dedicato ai Caduti dell’Arma in Piazza Unità d’Italia, si inserisce in un più ampio progetto celebrativo che unisce memoria, cultura e identità civica. Il monumento, dedicato in particolare al Maresciallo Capo Aldo Fiorina, Medaglia d’Argento al Valor Militare caduto in Somalia nel 1926, ha ricordato il sacrificio e l’impegno di tutti coloro che hanno servito il Paese fino all’estremo atto di coraggio.

Il percorso espositivo, allestito con cura e rigore storico, offre ai visitatori uno sguardo su come l’Arma dei Carabinieri abbia accompagnato l’evoluzione del territorio biellese: dai primi presidi ottocenteschi alle moderne operazioni di tutela ambientale, dai servizi di prossimità alle missioni internazionali.

La mostra è aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con un’apertura straordinaria martedì 4 novembre dalle 9 alle 23 in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.