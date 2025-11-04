A Pralungo si premiano i talenti sportivi e musicali

A Pralungo è in programma una serata speciale per la comunità. Alle 20.30 di domenica 9 novembre, nei locali del Polivalente, avrà luogo la premiazione dei talenti sportivi e musicali del paese.

La serata è organizzata dagli Amici del Volontariato di Pralungo e dal Gruppo Culturale Pralunghese che, per l'occasione, festeggerà i 20 anni dalla sua costituzione.

Durante la cerimonia, ad ingresso libero, verranno consegnati speciali riconoscimenti ai talenti che si sono distinti in ambito sportivo e musicale. Seguirà un'esibizione dei musicisti premiati.

A presentare ci sarà Cristina Colonna, con ospiti d'onore Beatrice Lanza e Elisabetta Perrone.