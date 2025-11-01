Netro, riapre la Biblioteca Comunale: spazio alla cultura

Sabato 8 novembre, alle ore 15, la Biblioteca Comunale di Netro riaprirà ufficialmente le sue porte in piazza XX Settembre 8, dietro al Municipio.

A circa cinque anni dalla chiusura, grazie all’impegno di un gruppo di volontarie e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, il paese potrà tornare a contare su un punto di riferimento dedicato alla lettura, alla cultura e alla condivisione.

Durante la pandemia la Biblioteca aveva sospeso le attività, ma i volontari non si erano fermati: hanno infatti portato i libri a domicilio ad anziani e persone impossibilitate a muoversi, un gesto di attenzione e vicinanza che proseguirà anche in futuro, affinché la Biblioteca resti davvero un bene di tutta la comunità.

Con la riapertura, la struttura entrerà ufficialmente a far parte del Polo Bibliotecario Biellese, adottando il sistema di catalogazione nazionale e consentendo la ricerca e la prenotazione dei volumi anche online, tramite il portale www.polobibliotecario.biella.it.

In questa occasione, ai cittadini di Netro è stato chiesto di suggerire nuovi titoli da acquistare, così da arricchire il patrimonio librario secondo i gusti e le esigenze della popolazione.

La Biblioteca offrirà un ampio orario di apertura per facilitare l’accesso:

- Lunedì: 9.30 – 12.30

- Martedì: 17.30 – 19.00

- Mercoledì: 10.00 – 13.30 (in concomitanza con il mercato)

- Giovedì: 17.00 – 19.00

- Sabato: 10.00 – 12.00

“Ringrazio i volontari che per tanti anni hanno avuto cura della Biblioteca,” ha dichiarato la sindaca Laura Gorni, “certa che il loro impegno troverà continuità. Per Netro è un traguardo importante: tornare alla fantasia, alla cultura e all’arte attraverso la riapertura della Biblioteca Comunale, sostenuta dall’entusiasmo e dalla passione delle volontarie.”

Al termine dell’inaugurazione è previsto un piccolo rinfresco aperto a tutta la cittadinanza.