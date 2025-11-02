Cycling Center ASD, a Castelletto Cervo una giornata dedicata alla mtb per i giovanissimi

La Cycling Center ASD, società ciclistica storica di Cossato, da qualche anno ha aperto le porte anche ai giovanissimi, cioè ai bambini dai 5 ai 12 anni, organizzando corsi di strada e fuoristrada e partecipando a gare di federazione con importanti successi.

Per far avvicinare sempre più ragazzi al ciclismo, soprattutto fuoristrada, organizza nella mattinata di sabato 8 novembre, dalle 10 alle 12, presso il campo scuola di Castelletto Cervo (in via 25 Aprile), uno stage rivolto proprio ai giovanissimi. Non dimenticate il casco.

Per info: 346.821467.