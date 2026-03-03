Rugby, Colorno rinuncia alla Serie A Elite: riscritta la classifica. Due innesti nuovi per Biella

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la rinuncia di Rugby Colorno 1975 alla partecipazione al Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile 2025/26.

A seguito della decisione, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto l’adeguamento della classifica del massimo campionato nazionale. Biella Rugby Club si attesta attualmente in fondo alla classifica a quota 8 punti.

La società prende atto delle determinazioni federali e conferma il proprio impegno nel proseguire il percorso sportivo in una stagione che si conferma altamente competitiva.

“Un brutto colpo per tutto il rugby italiano - commenta il direttore sportivo gialloverde Corrado Musso - Vedere un club storico come Colorno non portare a termine la stagione sportiva è un segnale negativo oltre che un dispiacere. È una grande società storica e strutturata con alle spalle diverse categorie e tanti giovani. Siamo certi che continuando a lavorare con la passione che li contraddistingue da anni, torneranno ad avere grandi risultati. Per quanto ci riguarda, è ancora presto per capire come questa decisione influenzerà l’andamento del campionato. Sicuramente non ci sarà l’ultima partita prevista contro Colorno. Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi, ci sono ancora tante partite da giocare e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno rinforzare la rosa. Due posizioni che avevamo necessità di coprire, una per gestire i recenti infortuni, l’altra aperta da inizio stagione”.

Biella Rugby comunica così l’arrivo di due giocatori provenienti dal Rugby Colorno 1975, che entrano a far parte della rosa per la stagione in corso.

Juan Bautista Ledesma Terza linea (6-7-8), nato il 7 agosto 1998 a Buenos Aires (Argentina), 183 cm per 104 kg.

Si tratta di un grande ritorno in quanto il giocatore ha già indossato la maglia gialloverde nelle stagioni 23/24 e 24/25.

“Sono molto felice di poter tornare a Biella, il club dove ho iniziato il mio percorso italiano e dove ritrovo mio fratello Manuel, in una realtà che è stata fondamentale per la mia crescita come giocatore e come persona. A Biella ho vissuto momenti molto importanti della mia carriera e ho conosciuto persone che hanno lasciato un segno speciale nel mio cammino”.

Federico Pavesi Pilone destro nato il 25/04/1996 a Verbania, 117 kg per 190 cm

In carriera ha disputato il Sei Nazioni e il Mondiale 2015 con l’Italia Under 20, conquistando successivamente la prima storica Coppa Italia con Rovigo nel 2020, lo Scudetto e la Coppa Italia con Petrarca Padova nel 2022 e un’ulteriore Coppa Italia nel 2023.

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare Biella Rugby per avermi concesso questa opportunità. Ho trovato una società con fondamenta solide e che non ha paura di sognare in grande. Sono davvero molto contento e carico di poter dare il mio contributo alla squadra e a tutto il club”.

“Siamo felici di accogliere questi due atleti nel nostro progetto”, conclude Corrado Musso. “Portano qualità, esperienza e motivazioni importanti. Siamo certi che sapranno dare un contributo significativo dentro e fuori dal campo. Il loro arrivo certifica il passo in avanti compiuto dalla rosa. Due acquisti che aumenteranno la competitività del gruppo. Siamo curiosi di vederli in azione e particolarmente felici del ritorno di Bautista che, dopo le due stagioni già vissute a Biella, consideriamo parte della famiglia gialloverde”.