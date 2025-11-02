A Tollegno parte il ciclo “Incontri nuovi per condividere la vita”

L’amministrazione comunale di Tollegno patrocina la presentazione del ciclo “Incontri nuovi per condividere la vita”, in programma sabato 8 novembre alle 17.30 presso l’associazione Spazio 0-100 (via Garibaldi 70, Tollegno).

L’iniziativa sarà introdotta da Mirtilla Porzio, naturista e consulente di Metamedicina Italia, e rappresenta un percorso di riflessione e ascolto dedicato alla comprensione del legame tra emozioni, relazioni, scelte di vita e benessere personale.

Attraverso l’osservazione di ciò che viviamo ogni giorno – nella famiglia, nel lavoro, nelle amicizie e nelle situazioni che incontriamo – il ciclo di incontri si propone di offrire strumenti utili a riconoscere e trasformare le difficoltà, per ritrovare equilibrio e armonia. L’appuntamento dell’8 novembre sarà l’occasione per conoscere finalità e contenuti del percorso, a ingresso libero e aperto a tutte le persone interessate.