A Occhieppo Inferiore conto alla rovescia per la "Mostra del libro"

La "mostra del libro" ad Occhieppo Inferiore sta per cominciare. L'appuntamento è per sabato 8 novembre con la divertentissima Cena Gioco: "Missione Possibile: Operazione Gentilezza!" Per tutte le età. Prenota subito: 3534822136



E non è finita: in programma domenica 9 novembre al mattino alle ore 9 è prevista la "Colazione tra i libri", dove i presenti assisteranno a letture animate con Claudio Callegari. Alle ore 15,00 è previsto il laboratorio "Decoriamo la Mostra" e facciamo merenda insieme.



La Mostra del Libro si rivolge in principal modo alle scuole, dall'asilo nido alla scuola secondaria di primo grado. Gli studenti e le studentesse partecipano a laboratori tenuti da esperti dei diversi settori dell'ambito narrativo ed editoriale, quali l'illustrazione, la lettura, la scrittura creativa, il teatro.

L'evento è organizzato dal Comune di Occhieppo Inferiore, con la collaborazione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Occhieppo Inferiore, del Circolo del Pettirosso, dell'Associazione L'Alveare e della Filarmonica di Occhieppo Inferiore.