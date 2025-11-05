TEDxBiella torna con "Confini"

Il prossimo 8 novembre 2025, dalle 15 all'auditorium di Città Studi a Biella, torna la nuova edizione di TEDxBiella, l'evento che porta a livello locale la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile.

Il tema di questa edizione è "Confini": "Il nostro mondo è fatto di linee — invisibili o visibili — che definiscono gli spazi, le relazioni e le idee - spiega Luca Murta, organizzatore dell'evento e vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese -. In questo TEDx esploreremo i confini in tutte le loro sfaccettature: dai limiti geografici alle frontiere culturali, dalle barriere mentali a quelle emotive. Prepariamoci a ripensare le linee che diamo per scontate, a scoprire nuove prospettive e a immaginare orizzonti inaspettati. Organizziamo il TED a Biella da sette anni e, in ogni edizione, i protagonisti invitati sono stati accolti da una grande partecipazione e interesse, un segnale concreto dell'apertura che il territorio sa dimostrare rispetto a stimoli nuovi".

I 9 protagonisti dei TED Talk

Simona Gavioli - critica d'arte e curatrice indipendente

Simona Gavioli (Mantova, 1977) è critica d’arte, curatrice indipendente e docente di Fenomenologia all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Si occupa di arti visive contemporanee con uno sguardo attento alla sinergia tra diverse discipline e sulle nuove generazioni dell'arte. Dal 2020 è direttrice artistica della fiera d'arte contemporanea BOOMing (Bologna) e dal 2016 del Festival d'arte urbana Without Frontiers, Lunetta a Colori (Mantova).

Max Hirzel - fotografo e autore

Il suo lavoro si muove nel tempo, dal reportage sociale classico a un approccio più a lungo termine. Dapprima impegnato in Medio Oriente, Africa e America Latina, poi si focalizza sul contesto europeo, specializzandosi in narrazione delle migrazioni. I suoi lavori sono apparsi su testate come The Guardian, Al Jazeera, Der Spiegel, Il Venerdì e Internazionale. Il progetto pluriennale “Corpi migranti” è diventato libro nel 2021 (Emuse edizioni).

Carola Messina - Responsabile progetti speciali, istituzionali ed europei della Fondazione Circolo dei lettori

Romana di nascita ma torinese di adozione, si occupa di cultura da sempre, prima in editoria e poi nel settore degli eventi culturali. Ha fondato e diretto per vent’anni una agenzia di comunicazione ed organizzazione che si è occupata di cinema, teatro, musica e ovviamente libri. Da tre anni lavora alla Fondazione Circolo dei lettori, occupandosi della programmazione culturale ed è responsabile dei progetti speciali, istituzionali ed europei. Femminista fin da piccola è attivista per i diritti delle donne e la comunità LGBTQI ed è impegnata in numerose associazioni e realtà sociali.

Elia Milani - Giornalista Mediaset

Dal 2017 al 2025 corrispondente per Mediaset da Gerusalemme. Nato a Pavia, ma cresciuto a Biella. Laurea triennale in Storia e laurea specialistica in Antropologia culturale. Un master in giornalismo alla scuola Walter Tobagi di Milano. Ho vissuto e studiato arabo a Damasco e a Beirut. A Mediaset dal 2012.

Elena Pasquini - Giornalista

Racconta la guerra, ma non si definisce una giornalista di guerra. Da ragazza voleva solo raccontare il mondo — e in quel mondo ha incontrato la guerra, scegliendo di fare del “giornalismo di pace”. Dalla cronaca locale alle frontiere globali, ha scritto per media italiani e internazionali. È stata corrispondente per Devex e cura il notiziario Africa di Radio Bullets. Sta lavorando al suo secondo libro; il primo è La meccanica della pace (People, 2022).

Riccardo Pittis - Motivational coach & inspirational speaker

Riccardo Pittis (Milano, 1968) è stato uno dei più grandi cestisti italiani tra gli anni ’90 e 2000, vincendo numerosi titoli con Olimpia Milano e Benetton Treviso. Con la Nazionale ha collezionato 118 presenze e conquistato tre medaglie internazionali. Dopo il ritiro, è diventato team manager azzurro e oggi lavora come mental coach e speaker motivazionale. Collabora con importanti aziende italiane e internazionali su temi come leadership, team building e gestione dello stress. È autore del libro Lasciatemi perdere e due volte speaker TEDx.

Tiziana Scalabrin - Autrice e docente universitaria

Tiziana Scalabrin è nata a Roma nel 1989. Laureata in filosofia, si occupa di giornalismo sportivo e web. Ha co-fondato la Scuola Popolare Tor San Lorenzo, conduce il podcast di tennis Quiet Please e ha scritto nelle antologie Rivali (Einaudi, 2022) e Fondamentali (66thand2nd, 2024).

Alberto Scirè - Avvocato e Imprenditore

Nato e cresciuto a Milano ma amante della natura, è sempre stato appassionato di regole, numeri e tecnologia: non poteva che finire a fare l’avvocato nel settore informatico. Spesso insegue le novità e il cambiamento, giocando un po’ con i confini – ma del resto, che avvocato sarebbe altrimenti. La spinta all’innovazione lo ha portato a co-fondare una società tech che punta a eliminare la burocrazia usando il digitale: una sfida semplice, insomma.

Giulia Staccioli - Direttrice Artistica e Coreografa

Giulia Staccioli, ex-ginnasta finalista olimpica (Los Angeles ’84, Seoul ’88) e danzatrice dei Momix, ha fondato nel 1995 la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, di cui è direttrice artistica. La sua innovazione consiste nel destrutturare le tecniche atletiche e coreutiche per creare un nuovo linguaggio di physical theatre. È anche ideatrice del progetto scenico dei cinque cerchi per le Olimpiadi di Torino 2006 e direttrice artistica di Accademia Kataklò, la prima accademia dedicata al physical theatre. La compagnia Kataklò è riconosciuta a livello internazionale e ha ricevuto numerosi premi per la sua attività. È portavoce della cultura italiana nel mondo grazie all’assidua collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura e il Ministero degli Esteri per eventi, festival e manifestazioni fuori dai confini nazionali.

TEDxBiella si svolgerà in presenza sabato 8 novembre dalle ore 15.00 all'Auditorium di Città Studi. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

TEDxBiella è organizzato da Christian Zegna, Luca Murta Cardoso, Matteo Lusiani e Irene Finiguerra, insieme a volontari e sostenitori, in partnership con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib, BTREES, Cappellificio Biellese 1935, BiBox Art space, Matteo Lusiani Brand Consulting, con il contributo di Fondazione CRB, e con la sponsorship di Unione Industriale Biellese, Angelico, Mulicar, Mondoffice, Hydro-mec, Elettrotecnica Vallestrona, Canazza &c, Startpower, MCL Biella, Robinson, grazie al supporto tecnico di Koodit, Città Studi Biella, Raggio Verde, Cascina Oremo e IMLAND Radio.