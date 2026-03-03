TeamVolley: Doppia vittoria per Prima Divisione e Under18 FOTO

Riparte la marcia del Botalla, che vince il derby contro Gaglianico e difende la vetta in Prima Divisione TST .

Domenica soddisfacente anche per il Generali: le Under18 biancoblu hanno vinto la finale territoriale 5°/6° posto e preparano ora la fase regionale, che inizierà domenica 15 marzo.

Il riassunto degli impegni del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D | 17a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Gaglianico Volley School 3-0

(25-10/25-9/25-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani 3, Paniccia 1, Lanari 2, Cena 13, Gariazzo 4, Masserano 13, Di Stefano, Piletta 1, Caffaro 7, Pivotto 1, Barengo 9, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Un’ottima prestazione, al netto della classifica delle avversarie: secondo me è sempre complicato fare delle partite lucide e precise, dato che si tende ad adeguarsi al livello e sottovalutare chi si ha di fronte. Sono contento, le ragazze hanno lavorato in maniera ordinata e concentrata, sviluppando – a parte qualche azione confusionaria, che ci può stare – una buona pallavolo. Sono assolutamente soddisfatto: ora attendiamo l’ultima gara del girone, poi affronteremo la fase intermedia che precederà il tabellone finale».

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 | Finale 5°/6° posto TST

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Euroadhesiv Omegna Pallavolo 3-1

(25-20/18-25/25-7/25-20)

Coach Ivan TURCICH: «Una bella rivincita, abbiamo ribaltato il risultato ottenuto nel match di ritorno in campionato. La “finalina” ci consente di accedere da quinte alla fase regionale, con qualche piccola conseguenza sulla composizione del successivo girone. Ritroveremo peraltro (per l’ennesima volta) San Giacomo. Siamo particolarmente contenti della prestazione vista in campo: solida in muro-difesa e ordinata per tre set. Nel secondo ci siamo concesse qualche leziosità di troppo, abbiamo provato a rimediare ma non è servito. Negli altri invece siamo state brave ad approfittare delle combinazioni tattiche d’attacco sul loro muro, sfruttando anche il gap di altezza e andando a terra molto bene».

UNDER12 4x4

Under12 4x4 | 3a giornata

Palestra comunale di Santhià (VC)

Atena Volley Santhià Rossa – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(6-15/8-15/6-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Atena Volley Santhià Rossa 3-0

(15-9/15-3/15-6)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(9-15/10-15/8-15)

Buzzi Volley Trino Blu – CONAD TEAMVOLLEY BLU 1-2

(15-5/13-15/9-15)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Buzzi Volley Trino Blu 1-2

(11-15/15-13/9-15)

Atena Volley Santhià Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BLU 0-3

(10-15/10-15/12-15)

Coach Cristina ZOIA: «Una mattinata impegnativa, in cui la squadra Blu ha giocato quattro partite e quella Bianca tre. Per la Blu sono arrivate diverse soddisfazioni, sia nella doppia vittoria contro Santhià che negli impegni contro Trino. L’inizio delle gare con Buzzi è stato un po’ sottotono ma poi, prendendosi qualche responsabilità in più, le ragazze sono riuscite a vincere un set nella prima e due nella seconda. Di sicuro c’è ancora da lavorare nei momenti in cui la partita si fa più tesa: dobbiamo rimanere organizzate e concentrate. Per quanto riguarda la Bianca invece non si poteva sperare in meglio: tre vittorie per 3-0, nelle due gare con Santhià e nel derby di ritorno. Partite con un basso livello di tensione, grazie soprattutto al vantaggio sempre mantenuto contro tutte le avversarie. Abbiamo lavorato più che altro a livello tattico, dettaglio che ci tornerà utile nelle prossime partite».