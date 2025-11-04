Al Circolo Faggi una sfilata di eleganza e solidarietà con LILT Biella a favore dei bambini biellesi

Una serata di eleganza e solidarietà con LILT Biella a favore dei bambini biellesi.

Le luci della passerella del Circolo Faggi si accenderanno per una sfilata di moda esclusiva con la partecipazione dei grandi marchi biellesi, simbolo di qualità, tradizione e stile.

Durante la serata verrà organizzato un apericena solidale, accompagnato da momenti di musica e convivialità.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno delle associazioni che assistono i bambini affetti da patologie di obesità e le loro famiglie, e per sviluppare dei progetti con le scuole.

La serata sarà condotta da Cristiano Gatti

💙 Partecipate con il cuore

Un’occasione per unire moda, bellezza e solidarietà: ogni presenza farà la differenza nella vita dei piccoli pazienti che lottano ogni giorno con coraggio.

📍 Circolo Faggi – Biella

📅 Sabato 8 novembre 2025, ore 19.00

🥂 Aperitivo solidale & sfilata benefica

prenotazioni su whatsapp al numero 3428018745