Prendersi cura di chi si prende cura: a Valdilana nuovo appuntamento dell'Anno della Salute

Prendersi cura di chi si prende cura. È il tema, come riportato dall'amministrazione sui propri canali social, dell'incontro dedicato ai familiari che assistono una persona cara, in programma dalle 10 alle 12 di sabato 8 novembre al Centro Diurno Alzheimer “Antonio Barioglio” – RSA San Bernardo (II° piano), nel comune di Valdilana.
Qui, interverrà la dott.ssa Elena Ortone. Si tratta di un'iniziativa inserita all’interno del progetto Anno della Salute, che vede in campo il Comune in collaborazione con l'ASL di Biella, il CISSABO e il comitato Tessere la Salute.