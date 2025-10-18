 / COSTUME E SOCIETÀ

Roberto Marchisotti, da fotocronista free-lance ai ritratti d’autore FOTO

Nel suo studio di Biella, Marchisotti realizza fondali unici e accoglie modelle, attori, musicisti, cantanti e personaggi noti del panorama italiano, attirando nel tempo una lunga lista di ospiti illustri.

Roberto Marchisotti, da fotocronista free-lance ai ritratti d’autore foto copyright Roberto Marchisotti

Roberto Marchisotti, da fotocronista free-lance ai ritratti d’autore foto copyright Roberto Marchisotti

Dopo una lunga carriera come fotocronista free-lance, Roberto Marchisotti sceglie di intraprendere un nuovo percorso, dedicandosi alla ricerca del ritratto in studio. Erano gli Anni 80 quando inizia a proporre una fotografia diversa, fatta di luce continua, controluce ed effetti speciali, con ambientazioni create su misura per ogni soggetto.

Tra i tanti volti passati davanti al suo obiettivo figurano Mike Bongiorno, Francesco Leone, Rita Levi Montalcini, Gigi Sabani, Domenico Modugno, Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Bobby Solo, Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio, Alighiero Noschese, Daniela Santanchè, Sandro Delmastro, Gilberto Pichetto Fratin, Gianluca Susta, Umberto Veronesi, e perfino un curioso sosia di Fred Buscaglione originario di Sordevolo. 

“Con il collega Gianfranco Bini avevamo un grande feeling nel lavoro sui ritratti – racconta Marchisotti – ci stimavamo molto a vicenda. Lo stesso vale per Stefano Ceretti, mio allievo e oggi fotografo affermato: ci siamo sempre rispettati professionalmente”.

Come era nel suo carattere, l’artista biellese non lasciava nulla al caso: nel suo studio creava personalmente i fondali per ogni ripresa, in base all’atmosfera da ottenere. C’erano i fondali metallari per scatti dal carattere deciso, quelli nuvolati utilizzati in campagne politiche come quelle di Forza Italia, e gli sfumati in bianco e nero, eleganti e retrò, che richiamavano l’estetica degli anni Cinquanta.

Un lavoro di ricerca e di stile che ha reso Marchisotti un punto di riferimento per chi, a Biella, vede nella fotografia non solo un mestiere, ma una forma d’arte.



 

Aldo Flecchia foto copyright Roberto Marchisotti

Alessandra foto copyright Roberto Marchisotti

Anna foto copyright Roberto Marchisotti

Silvio Berlusconi foto copyright Roberto Marchisotti

Stefano Ceretti foto copyright Roberto Marchisotti

Chantal foto copyright Roberto Marchisotti

Daniela Santanchè foto copyright Roberto Marchisotti

Dott. Francesco Leone foto copyright Roberto Marchisotti

Sara foto copyright Roberto Marchisotti

Sosia Fred Buscaglione foto copyright Roberto Marchisotti

Ministro Gilberto Pichetto Fratin foto copyright Roberto Marchisotti

Ministro Gilberto Pichetto Fratin foto copyright Roberto Marchisotti

Mariangela, foto copyright Roberto Marchisotti

Minessi foto copyright Roberto Marchisotti

Il primo studio fotografico di Marchisotti realizzato nel 1973 con Duilio Cavasin, foto copyright Roberto Marchisotti

Simona Tempia foto copyright Roberto Marchisotti

Terry foto copyright Roberto Marchisotti

s.zo.

