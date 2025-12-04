"Amore se ti perdo": in ristampa il libro dello scrittore biellese Rodolfo Boccalatte

La donna in copertina, di spalle, i biondi capelli appena mossi dal vento, guarda l'orizzonte di fronte al mare. Vorremmo si voltasse per capire se è davvero tanto bella quanto sembra. Il suo volto ci rivelerebbe chi è e quali esperienze ha vissuto, cosa pensa. Sa che tutti gli uomini che passano di là la stanno guardando? Giuriamo di sì.

Eppure, c'è in lei qualcosa di misterioso, come di sfuggente, proprio come nel titolo di quest’ultimo libro di Rodolfo Boccalatte: Amore se ti perdo. È questa donna che pensa ad un amore perduto? se così è, ha già superato la sua crisi o il senso è un altro che solo la lettura può rivelare?

La vicenda corre pagina dopo pagina come un treno ad alta velocità e il lettore ne è rapito, quasi soggiogato. Al tempo stesso però dentro di lui si agitano i sentimenti più contrastanti: vorrebbe rispondere attingendo alla sua stessa vita come alle pagine del romanzo, vorrebbe anche parlare con i protagonisti pur sapendo che spesso è davvero difficile dare consigli in una storia d'amore.

Già, l'amore, questo dio dai mille volti e dalle mille contraddizioni…

Perché l'amore appassionato può diventare un'ossessione, un labirinto tale che incatena la persona facendola girare smarrita senza che possa nemmeno più credere all'esistenza di una via d'uscita? e perché spesso invece la freddezza prende il sopravvento dove prima c'era stata attrazione profonda? Del resto, sono domande queste che ci sta ponendo anche e con sempre più frequenza oggi la cronaca.

Nel romanzo il protagonista maschile incontra ad un certo punto le tartarughe giganti posate, quasi mitici animali del mare, su una spiaggia oceanica: a bocca aperta rimane incantato a contemplarle, poi va loro incontro lentamente e, come ipnotizzato, non resiste alla tentazione di abbracciarle. Chissà, verrebbe da dirsi, che queste tartarughe non conoscano per un atavico istinto o saggezza l'infinito significato dell'incontro tra uomo e donna…

Certamente l'esperienza di una vita ha suggerito all'autore questo libro, e l'aver meditato molto sul suo amore per le donne lo ha guidato, parola dopo parola, a stendere per noi lettori questo splendido romanzo. E, nella storia a tratti idillica, ma più spesso durissima e crudele, si dischiude un messaggio: se combatti, se non ti arrendi all’angoscia e alla disperazione, anche nel tunnel più nero apparirà in fondo una luce sempre più grande, sempre più bella.

Amore se ti perdo è già stato ospite a settembre dello scorso anno al Pisa Book Festival e in maggio al Salone del Libro di Torino: l'accoglienza è stata molto lusinghiera, tanto che il libro sta già avviandosi verso una nuova ristampa.

Leggere per credere!

Rodolfo Boccalatte è nato a Roma il 2 agosto 1956. È laureato in filosofia. Di professione ha fatto l’insegnante (ora in pensione). Dipinge, scrive. Ha esposto in diverse mostre, collettive e personali. Ha pubblicato il romanzo Il vessillo dei re, nel 1997 (Eventi e Progetti editore), il romanzo La fanciulla e lo stregone, nel 2005 (Ennepilibri), la raccolta di racconti Il cerchio infinito nel 2012 formato elettronico (Marna), nel 2013 cartaceo (Lineadaria), L’isola della memoria, opera di poesia (poemetto) pubblicata con Terre Sommerse nel 2015 e il romanzo La lucciola sotto il bicchiere nel 2023 (Giovane Holden editore).

La sua attività pittorica è passata attraverso differenti fasi, suggestionate dall’influsso delle avanguardie storiche. La matrice fondamentale è però quella vitalistico-espressionista.

La sua attività letteraria è di stampo simbolista.

Queste le Librerie in Biella dove è acquistabile il romanzo “Amore se ti perdo”

- Libreria Vittorio Giovannacci, via Italia, 14

- Libreria De Alessi Mondadori, via Alfonso Lamarmora, 14

- Libreria Gulliver, gli Orsi Biella

- Libreria Robin, via Seminari, 8

- Libreria Feltrinelli (su ordinazione), Via Italia, 36