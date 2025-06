Roberto Marchisotti, il fotografo dei vip da Biella a Rita Levi-Montalcini: 50 anni di volti e storia italiana FOTO

Una spider rossa fiammante, capelli lunghi e occhiali neri: così iniziava la sua corsa negli anni ’70, tra le vie del Biellese e non solo, alla ricerca di volti noti da raccontare con l’obiettivo. Roberto Marchisotti, fotografo iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti, è stato ed è ancora un instancabile testimone della nostra storia contemporanea, fissata nei ritratti in studio o colti al volo nella cronaca.

La sua carriera comincia infatti con reportage legati alla cronaca nera, ma si evolve presto nella ritrattistica di personaggi pubblici, attori, sportivi, politici, cantanti, stilisti. Volti che oggi popolano il suo archivio, memoria immensa visiva di decenni di cultura pop e informazione italiana.

Tra i giornalisti, ha immortalato nomi come Massimo Giletti, Maurizio Belpietro, Ugo Zatterin, Ferruccio de Bortoli. Nel mondo della musica, i suoi scatti hanno catturato Toto Cutugno, Gianni Morandi, Bobby Solo. E poi ancora Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio, Rita Levi Montalcini, Simona Tagli, Gigi Sabani. L'elenco è lunghissimo e ne fanno parte anche banchieri come Draghi, Profumo, poi avvocati e magistrati. Un universo variegato che si è lasciato raccontare attraverso la sua macchina fotografica. Ovunque andava, ovunque si trovasse Marchisotti aveva sempre con sè la sua macchina fotografica, sempre pronta a immortalare immagini o momenti unici, cogliere l'attimo, e sempre in punta di piedi, con discrezione e professionalità.

"Tutto questo – racconta Marchisotti – mi accomuna, in un certo senso, al maestro Rino Barillari. Con una grande differenza però: a Roma, a Barillari bastava uscire di casa per trovare vip e personaggi noti. A Biella, invece, era tutt’altra storia. Dovevi muoverti, costruire relazioni, cercare i contatti giusti. Non avevo lo scenario che aveva il mio collega romano. Avevamo anche la stessa macchina fotografica".

Eppure, con determinazione e passione, Marchisotti ha costruito nel tempo una carriera solida, fatta di incontri, ritratti e scatti iconici. Il suo lavoro è oggi un archivio di immagini che permettono di rivivere il passato con emozione e sentimento e regalano un tuffo nel passato a chiunque ci si avvicini.