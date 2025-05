Trent’anni della Provincia di Biella, trent’anni di immagini di paesaggi e politica negli scatti di Roberto Marchisotti FOTO

In occasione del trentennale della nascita della Provincia di Biella, il fotografo Roberto Marchisotti rende omaggio al suo territorio con una selezione di immagini che raccontano l’anima e la bellezza dei suoi 82 comuni. Un viaggio visivo che parte dalla Brughiera di Trivero e si snoda fino alla pianura di Salussola, passando per le colline di Magnano con i riflessi della chiesa romanica di San Secondo, fino alla corona montuosa che abbraccia Bielmonte e Oropa, immortalata anche durante una storica nevicata di tre metri sul Monte Camino. Senza dimenticare i borghi della Valsessera, testimoni silenziosi di un territorio ricco di storia e identità.

"Oggi dedico il mio lavoro alla mia terra – racconta Marchisotti – in un giorno simbolico per la nostra comunità. In trent’anni ho raccolto oltre mille scatti, frutto di un’attenta ricerca durata un anno, alla costante ricerca della luce giusta, tra mille ostacoli e condizioni diverse".

Non solo paesaggi. Gli scatti di Marchisotti sono anche memoria istituzionale: "Ho seguito i consigli provinciali fin dalla prima seduta, che non si tenne nemmeno nel palazzo della Provincia perché mancavano persino le sedie", ricorda il fotografo, che ha documentato decenni di vita politica biellese.

La sua opera si distingue per la capacità di fondere rigore tecnico e sensibilità artistica, restituendo scorci senza tempo nei quali ogni biellese può riconoscersi. Una galleria d’immagini che non è solo racconto visivo, ma dichiarazione d’amore per una provincia che da trent’anni continua a costruire la propria storia.