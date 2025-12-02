La città del lavoro a Biella, l'edizione 2025 promossa a pieni voti FOTO

“Siamo molto soddisfatti dei numeri registrati, che fotografano un'attenzione e un interesse crescenti rispetto alle proposte del festival”. Così ha commentato Daniele Mason, presidente del Centro di Documentazione “Massazza Gal”, che ha organizzato il festival di storia "La città del lavoro”, svoltosi lo scorso fine settimana.

E aggiunge: “Le oltre cinquecento persone presenti nei diversi eventi rappresentano uno stimolo per il prossimo anno. L'evento prosegue fino al prossimo 30 gennaio con la mostra dedicata alla figura di Guido Rossa, fotografo e alpinista, allestita alla Camera del Lavoro e visitabile da lunedì a venerdì, in orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30”.

Mason ha anche sottolineato che “tra i tanti contenuti storici e culturali proposti, tutti di alto livello, evidenzierei l'approfondimento sull'intelligenza artificiale. Un incontro cui hanno partecipato anche diversi studenti degli istituti scolastici superiori. I relatori hanno sottolineato l'importanza di saper gestire l'intelligenza artificiale in modo critico e consapevole. Una lezione importante per i ragazzi ma non solo: sono spunti preziosi da cui ripartire per prossime iniziative”.