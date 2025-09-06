Al Ricetto di Candelo due maghi in un colpo solo: Roberto Marchisotti e Magic Aladin FOTO

Il fascino senza tempo del Ricetto di Candelo incontra l’arte e la memoria di Roberto Marchisotti. Il fotografo biellese, da quando aprì il suo studio in via Gramsci a Biella nel 1970, ha realizzato in cinquant’anni un vero e proprio reportage dedicato al borgo medievale, accumulando centinaia di scatti.

Tra manifestazioni, gemellaggi, mostre, sfilate ed eventi di ogni genere, Marchisotti ha immortalato il Ricetto in tutte le sue stagioni, comprese suggestive nevicate. Non è mancata la sua presenza a “Candelo in Fiore”, di cui ha seguito tutte le edizioni, fino a stampare mille poster 35x70 per l’evento delle Olimpiadi organizzato dalla Regione Piemonte, la cui prima copia lo stesso "Maestro" la donò all’allora sindaco Gianni Chilà, autenticata dallo stesso autore.

Il lavoro di Marchisotti non si limita però alla fotografia d’evento: il borgo è stato scenario di servizi di moda (Tra gli stilisti che Marchisotti ha immortalato nella sua carriera c'è anche Roberto Rosato), e fonte di memoria storica con ritratti di tutti i sindaci che si sono succeduti nelle amministrazioni locali. E non è finita qui. Nei suoi archivi figurano inoltre immagini preziose come quella del vecchio torchio in legno, fotografato quando ancora non era visibile a tutti, e poi eventi che hanno richiamato personaggi pubblici come l'ex Procuratore Capo Ugo Adinolfi a Biella dal 1999 al 2008 morto a Salerno a inizio anno e l'ex Presidente della Provincia Orazio Scanzio morto nel 2020, e molti altri.

Il fotografo biellese ha ospitato nei suoi scatti al Ricetto anche raduni di auto storiche, le sculture di Ezio Caligaris e Sergio Verna, costruttore della ghironda. Tutto materiale inedito a disposizione per una mostra unica, testimonianza di mezzo secolo di sguardi e ricordi fissati in immagini dove il tempo sembra essersi fermato.