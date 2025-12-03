Il futuro dell’infanzia chiama a raccolta il territorio: a Biella un incontro che segna una svolta

Manca poco all’appuntamento che Biella dedica al cuore del suo futuro: i servizi educativi per l’infanzia e l’intera comunità che li sostiene. Il 10 dicembre, nel corso di un momento istituzionale e simbolico promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) dell’Ambito di Biella, amministratori, imprenditori, professionisti, dirigenti scolastici, enti gestori e realtà del territorio, si ritroveranno per ragionare insieme sul valore strategico dell’educazione nei primi anni di vita.

Non si tratta di un semplice evento celebrativo: è un passaggio che intende richiamare ciascun attore alla propria responsabilità pubblica. Le ricerche più avanzate, dalle neuroscienze alla pedagogia, mostrano con chiarezza che investire nella qualità dei servizi educativi 0-6 genera benefici sociali, economici e culturali di lungo periodo. Per questo il CPT di Biella ha scelto di offrire alla comunità un’occasione di confronto che sia allo stesso tempo rigorosa nei contenuti e alta nella visione.

La serata vedrà il contributo di ospiti di rilievo nazionale, ricercatori ed esperti impegnati a documentare scientificamente l’impatto positivo di ambienti educativi ben progettati e di processi pedagogici fondati sulla qualità. Ciò che verrà condiviso non è un’elaborazione astratta, ma una chiamata concreta a costruire, insieme, un territorio capace di credere nell’infanzia come infrastruttura del proprio futuro.

L’evento del 10 dicembre rappresenta dunque una soglia: un momento in cui il territorio è invitato a fermarsi, guardare avanti, riconoscere la portata trasformativa delle scelte educative e contribuire a orientarle. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale confida nella partecipazione delle realtà invitate, con la convinzione che ogni presenza contribuirà a rafforzare una visione condivisa. Sarà un’occasione per gettare insieme le basi di un futuro in cui l’infanzia diventa davvero la priorità su cui costruire lo sviluppo del territorio.

Appuntamento quindi a Palazzo Ferreo, al Piazzo di Biella, a partire dalle 17 di mercoledì 10 dicembre.