Roberto Marchisotti e Ideabiella: 20 anni di moda e arte a Villa d’Este FOTO

Non solo politici, scorci di Biella, del Piemonte, eventi sportivi: c'è anche la nascita e l’evoluzione di Ideabiella a Villa d’Este, a Cernobbio, sul suggestivo Lago di Como, tra gli scatti del fotocronista freelance Roberto Marchisotti. Il fotografo biellese fin dal 1994, in circa 20 anni, ha seguito più di 40 edizioni dell’evento, accumulando migliaia di scatti per giornali, agenzie e importanti imprenditori del settore tessile.

Tra i protagonisti immortalati nelle sue immagini dove il tempo sembra essersi fermato figurano nomi storici come Beppe Modenese, Nino Cerruti, Paolo Zegna, Carlo Barbera, Paolo Negri, Giovanni Gremmo, Luca Trabaldo Togna, Luciano Donatelli, Giorgio Frignani, Antonio Viana, e molti altri. Dietro all'obiettivo anche il Ministro del Lavoro Giancarlo Lombardi, a testimonianza dell’importanza dell’evento.

Villa d’Este, con il suo panorama mozzafiato sul Lago di Como, ospitava un porticciolo per l’attracco degli yacht dei numerosi imprenditori partecipanti, creando un’atmosfera esclusiva e unica. La kermesse, della durata di tre giorni intensi e ricchi di iniziative, è stata resa ancora più straordinaria in alcune edizioni dall’esposizione delle opere del maestro Michelangelo Pistoletto, che hanno abbellito e impreziosito lo scenario già spettacolare.