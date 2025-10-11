Sono Made in Biella le immagini che hanno rappresentato la Regione alle Olimpiadi 2006, foto Copyright Roberto Marchisotti

Sono made in Biella le immagini con cui la Regione Piemonte presenta le province di Biella, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola in vista delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Quella del Ricetto di Candelo per esempio rappresenta Biella, il Principato di Lucedio Vercelli, le isole del Lago Maggiore il VCO. A realizzarle fu il fotografo Roberto Marchisotti, autore di otto scatti selezionati tra oltre un migliaio di immagini che ha realizzate durante un lungo viaggio attraverso tutta la regione.

“Ho setacciato il Piemonte da Nord a Sud, dalla primavera all’autunno – racconta Marchisotti – per catturare la luce, la fioritura e la vegetazione ideali a rappresentare al meglio il territorio. Era un lavoro pensato per promuovere il turismo”.

Il fotografo ha percorso chilometri per immortalare luoghi simbolo e scorci suggestivi: da Macugnaga ad Alagna, da Madonna del Sasso ad Aorta, ai piedi del massiccio del Rosa, fino a Grinzane Cavour, Acqui Terme con la sua celebre fontana termale a 70 gradi, il taglio del riso a Lucedio, la cascate del Toce e il Palio di Asti. Nel suo obiettivo anche le Isole Borromee e dei Pescatori, il trenino delle Centovalli, la Cattedrale di Vercelli e la Cupola di San Gaudenzio a Novara. Immagini dove la luce e i colori si fondono in un'armonia perfetta per rendere unici quegli scatti che fermano il tempo. “Partivamo alle 3 di notte, io e il mio assistente, per catturare l'alba del Monte Rosa – continua Marchisotti - . Al lago mi mettevano a disposizione un motoscafo per essere libero di trovare la giusta posizione”.

Un lavoro imponente, che ha raccontato l’anima del Piemonte con lo sguardo e la sensibilità di un artista biellese che, ancora oggi, molti chiamano semplicemente “il maestro”.