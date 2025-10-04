La Biella di "ieri" dietro all'obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO

Ci sono Palazzo Oropa, la Burcina e Palazzo Ferrero avvolto dalla neve, simboli della città che uniscono storia e natura in un equilibrio unico. Sono solo alcuni scatti che portano la firma del fotografo biellese Roberto Marchisotti, che attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica ha scelto di raccontare una Biella eletta Città Creativa UNESCO il 30 ottobre 2019. Una collezione unica fatta di attimi colti dal fotografo, sempre con un'attenzione minuziosa a ogni particolare, a ogni riflesso di luce, in modo che il risultato sia unico.

Non mancano ulteriori scatti suggestivi, come il Teatro Sociale, il Piazzo innevato e la vecchia funicolare, che completano il racconto visivo di una città che custodisce tradizioni millenarie, bellezze architettoniche e angoli nascosti da scoprire.

"Volevo rendere omaggio a Biella – racconta Marchisotti – mostrando la sua anima più autentica, quella che si svela nei dettagli, nella luce dei palazzi, nei sentieri della Burcina, nei silenzi della neve sui tetti storici, una Biella che oggi non c'è più".

Il fotografo ha così trasformato il riconoscimento UNESCO in un viaggio attraverso immagini che emozionano e ispirano chi guarda, celebrando la città non solo come luogo da visitare, ma come patrimonio culturale da vivere e custodire.