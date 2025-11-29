L’arte senza confini di Sandra Marchisotti: la carta crespa che emoziona grandi e bambini FOTO

Abiti da sposa, animali, cappelli che ricordano quelli della regina Elisabetta, maschere: tutto prende vita attraverso la carta crespa nelle mani di Sandra Marchisotti. Le sue opere non sono semplici creazioni artigianali, ma vere e proprie espressioni artistiche, capaci di trasmettere emozioni sia ai bambini sia agli adulti, grazie a forme perfette e dettagli raffinati.

Allieva di Carmen Dorigo, artista poliedrica nota per la lavorazione della carta crespa, e sorella d’arte del fotografo biellese Roberto Marchisotti, Sandra ha portato la sua arte anche all’estero. Ha infatti insegnato all’Alma Parris College di St. Peter, nelle Barbados, dove ha condiviso il suo sapere con studenti locali. La parte fotografica dei suoi lavori è curata dal fratello Roberto, che ha contribuito a valorizzare ogni dettaglio delle sue creazioni.

Anche a Biella Sandra ha tenuto dei corsi, e i suoi capolavori sono stati esposti e ammirati in diverse occasioni: a Sagliano, presso la Domus, per eventi di beneficenza, a Biella a Villa Schneider e a Sandigliano hanno sfilato modelli da sposa che hanno incantato il pubblico.