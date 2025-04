Biella Città Creativa UNESCO: gli scatti del fotografo Marchisotti che raccontano la sua anima FOTO

Il 30 ottobre 2019 sono state elette le nuove Città Creative UNESCO 2020.

Le candidate italiane erano 4: Bergamo, Biella, Como e Trieste. E solo due sono state inserite nella lista: Biella e Bergamo.

Una grande occasione per Biella, colta nell'immediato dal fotografo biellese Roberto Marchisotti che ha raccolto in una collezione 17 immagini inedite e uniche, che meglio rappresentano la nostra città. Immagini “che vanno dritte al cuore”, come ha scritto il giornalista Riccardo Alberto nella loro presentazione.

“Si passa dal centro di Biella alla cima del monte Mucrone, dal Battistero al Ricetto di Candelo, dal parco della Burcina al moderno ponte di Città Studi, dal Santuario di Oropa al teatro Sociale passando per luoghi ed aspetti della città ai più sconosciuti ma che hanno caratterizzato nel tempo la vita dei biellesi - scrive il giornalista -. Di tutti, Marchisotti cattura non solo l'aspetto architettonico o naturale, ma li trasforma in poetiche immagini risvegliando sentimenti che la frenesia quotidiana rischia di far assopire. E qui sta la creatività di Marchisotti. Una creatività che lo accompagna ancora oggi attraverso paesaggi, particolari costruttivi, realizzazioni tecniche, che ogni giorno sono sotto il nostro sguardo ma che solo l'obiettivo sensibile e appassionato di un personaggio eclettico qual è Marchisotti è riuscito a cogliere e a fermare cucendo una vena poetica che sorprende, Ecco allora che le immagini davvero creative di Marchisotti ben si fondono con la suggestione e l'incanto della storia di Biella, città creativa”, conclude.

E nel nostro articolo che abbiamo selezionate alcune...