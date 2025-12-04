 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 04 dicembre 2025, 07:50

Oropa, frammenti di vita nelle foto d'archivio

Franco Bogge, Oropa, 1910 ca., stampa alla gelatina bromuro d’argento.

Oropa, frammenti di vita nelle foto d'archivio - Copyright Fondazione Sella 2025

La fotografia, proveniente dal fondo dell’Esposizione Internazionale di Fotografia Alpina Invernale del 1910, ritrae un gruppo di donne al lavoro nel Santuario di Oropa. In fila, con grembiuli, cesti e tinozze, avanzano nel grande cortile, mentre sullo sfondo si scorgono le arcate dell’antico complesso e le montagne retrostanti.

L’immagine, inviata all’epoca al concorso indetto dal Touring Club Italiano e dal CAI, restituisce uno spaccato della vita di montagna di inizio Novecento: un mondo fatto di gesti semplici e di attività comunitarie nei luoghi di vita quotidiana.

C.S. Fondazione Sella, G. Ch.

