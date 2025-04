Quando l’arte dello scatto racconta il Piemonte: le immagini di Marchisotti, ambasciatrici alle Olimpiadi 2006 FOTO

Sono firmate Made in Biella le fotografie con cui la Regione Piemonte ha scelto di raccontare le bellezze del proprio territorio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Autore degli scatti è Roberto Marchisotti, il fotografo biellese che in molti chiamano semplicemente “il maestro”, per la cura e la sensibilità con cui da anni interpreta paesaggi, atmosfere e dettagli della sua terra e non solo.

Dalle antiche mura del Ricetto di Candelo, al misticismo del Sacro Monte di Varallo, dal silenzio del Principato di Lucedio, al fascino senza tempo dell’Isola di San Giulio: ogni fotografia è un piccolo viaggio nella storia e nell’identità del Piemonte. Si tratta di oltre 6.000 stampe, frutto di un lavoro certosino, in cui nulla è affidato al caso. Ogni scatto è il risultato di una meticolosa ricerca della luce perfetta, del momento giusto, di un equilibrio tra ombre e colori capace di trasformare un'immagine in un’esperienza visiva.

Con la sua macchina fotografica, Marchisotti ha immortalato l’anima del territorio, restituendola con una precisione quasi pittorica. Le sue opere non si limitano a rappresentare: raccontano. E in quel racconto, il Piemonte si mostra in tutta la sua ricchezza di paesaggi, cultura e suggestioni.