Rally Lana d’altri tempi: quando gli spettatori spingevano le auto impantanate

Correva l’anno 1987, e il Rally Lana regalava ancora immagini che oggi sembrano appartenere a un’altra epoca. In uno degli scatti di Roberto Marchisotti, un’auto da corsa è bloccata dal fango nel guado di Castelletto Cervo, e alcuni spettatori non esitano a spingerla per aiutarla a ripartire.

"Aspettare il carro attrezzi avrebbe richiesto troppo tempo", racconta oggi il fotografo, testimone d’eccezione di un rally che aveva il sapore dell’avventura ancor più di oggi.

Con il passare degli anni, le normative sono cambiate e la sicurezza è diventata prioritaria, ma quegli episodi rivivono nella memoria di chi partecipava a quei grandi eventi o negli scatti di chi, come Marchisotti, ha saputo documentarne lo spirito autentico. L' archivio del fotografo biellese è un tesoro fatto di immagini uniche, frutto di tecnica, pazienza e determinazione.

"Portavo sempre con me gli stivali", ricorda con un sorriso.