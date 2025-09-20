Il Biellese in seppia negli scatti di Roberto Marchisotti FOTO

Sono passati molti anni dalle fotografie in seppia, quelle immagini d’altri tempi che oggi possiamo ammirare solo come preziosi ricordi, mentre il mondo attorno a noi è tutto a colori. Alcuni luoghi immortalati allora esistono ancora, come la fontana del Vulcano a Zubiena, la casa Natale di Pietro Micca, la porta a Salussola, la chiesa romanica a Masserano, il Castelletto a Roppolo, il portico di Masserano o la casa di Pietro Micca. Ma oggi di quei tempi restano principalmente le fotografie del fotografo Roberto Marchisotti.

“Per fotografare 82 comuni – spiega Marchisotti – all’epoca ci sono voluti circa tre anni, con migliaia di scatti sviluppati poi in camera oscura, trattati con le tecniche dell’epoca, con lo sbianca e il seppia. Ogni immagine è stata sottoposta a ritocchi manuali”.

Il fotografo racconta di aver sempre lavorato con grande attenzione ai dettagli, curando ogni cielo, ogni contrasto di luce e le sfumature, per restituire fotografie che fossero non solo documenti storici, ma vere opere d’arte visiva.

Oggi, queste immagini rappresentano una testimonianza preziosa del patrimonio culturale e architettonico del Biellese, un ponte tra passato e presente che permette di rivivere luoghi, atmosfere e dettagli che il tempo non ha cancellato.