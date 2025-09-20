 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 20 settembre 2025, 06:50

Il Biellese in seppia negli scatti di Roberto Marchisotti FOTO

Tra gli scatti il monte camino innevato, il laghetto della Burcina, la casa Natale di Pietro Micca

Il Biellese in seppia negli scatti di Roberto Marchisotti, foto copyright Roberto Marchisotti

Il Biellese in seppia negli scatti di Roberto Marchisotti, foto copyright Roberto Marchisotti

Sono passati molti anni dalle fotografie in seppia, quelle immagini d’altri tempi che oggi possiamo ammirare solo come preziosi ricordi, mentre il mondo attorno a noi è tutto a colori. Alcuni luoghi immortalati allora esistono ancora, come la fontana del Vulcano a Zubiena, la casa Natale di Pietro Micca, la porta a Salussola, la chiesa romanica a Masserano, il Castelletto a Roppolo, il portico di Masserano o la casa di Pietro Micca. Ma oggi di quei tempi restano principalmente le fotografie del fotografo Roberto Marchisotti.

“Per fotografare 82 comuni – spiega Marchisotti – all’epoca ci sono voluti circa tre anni, con migliaia di scatti sviluppati poi in camera oscura, trattati con le tecniche dell’epoca, con lo sbianca e il seppia. Ogni immagine è stata sottoposta a ritocchi manuali”.

Il fotografo racconta di aver sempre lavorato con grande attenzione ai dettagli, curando ogni cielo, ogni contrasto di luce e le sfumature, per restituire fotografie che fossero non solo documenti storici, ma vere opere d’arte visiva. 

Oggi, queste immagini rappresentano una testimonianza preziosa del patrimonio culturale e architettonico del Biellese, un ponte tra passato e presente che permette di rivivere luoghi, atmosfere e dettagli che il tempo non ha cancellato.

Tra sassi e fiori, foto copyright Roberto Marchisotti

Tra sassi e fiori, foto copyright Roberto Marchisotti

La storia verso il cielo, foto copyright Roberto Marchisotti

La storia verso il cielo, foto copyright Roberto Marchisotti

Riflessi a San Secondo, foto copyright Roberto Marchisotti

Riflessi a San Secondo, foto copyright Roberto Marchisotti

Corona di ghiaccio, foto copyright Roberto Marchisotti

Corona di ghiaccio, foto copyright Roberto Marchisotti

La casa di tutti, foto copyright Roberto Marchisotti

La casa di tutti, foto copyright Roberto Marchisotti

Chiari scuri, foto copyright Roberto Marchisotti

Chiari scuri, foto copyright Roberto Marchisotti

Neve che diventa vita, foto copyright Roberto Marchisotti

Neve che diventa vita, foto copyright Roberto Marchisotti

Natura in libertà, foto copyright Roberto Marchisotti

Natura in libertà, foto copyright Roberto Marchisotti

Arco verso la gente, foto copyright Roberto Marchisotti

Arco verso la gente, foto copyright Roberto Marchisotti

Testimone di lavoro, foto copyright Roberto Marchisotti

Testimone di lavoro, foto copyright Roberto Marchisotti

La culla di Pietro Micca, foto copyright Roberto Marchisotti

La culla di Pietro Micca, foto copyright Roberto Marchisotti

Oltre il tempo, foto copyright Roberto Marchisotti

Oltre il tempo, foto copyright Roberto Marchisotti

Tra le verdi frasche, foto copyright Roberto Marchisotti

Tra le verdi frasche, foto copyright Roberto Marchisotti

La torre in guardia, foto copyright Roberto Marchisotti

La torre in guardia, foto copyright Roberto Marchisotti

Dono di natura, foto copyright Roberto Marchisotti

Dono di natura, foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore