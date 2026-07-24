Tante cose da fare nel we a Biella il 24, il 25 e il 26 luglio

Venerdì 24 luglio

- Benna, M-AppCafè serata, Serata Napoletana

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Oropa in musica: Concerto d'organo, Suona Salvatore Reitano.

- Oasi Zegna, Ritrovato Festival, Visita guidata Casa Zegna + Convivium

- Andorno, Valle Cervo Too Young To Jazz Festival 2026 polivalente dalle 21

- Pettinengo, ore 18.30, Villapiazzo, Pettinengo Spettacolo “Carpano in salsa piccante!”

- Sala, Ulde beer fest

- Ternengo, festa patronale

- Graglia, Casolare dei Campra ore 21 per vita d'Artista Sergio Ramella, videoproiezione

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Occhieppo Superiore, Galileo in piazza

- Monte Barone by night ritrovo frazione Le Piane alle 18,30

- Vigliano, alle 21, due “Lucio”, Dalla e Battisti, saranno i protagonisti di un concerto che ne riproporrà i più grandi successi, riarrangiati in una suggestiva chiave classica.

- Sagliano, feste di luglio, corsa podistica ritrovo ore 18, due percorsi

- Biella, Negozi aperti in centro città Via Italia, dalle 20:00 alle 24:00 a cura dell'Ufficio Attività Economiche del Comune di Biella; CONCERTO IN PIAZZA - LA BIELLA CHE BALLAVA truck food, musica dal vivo e DJ set piazza Duomo, dalle 20:00 alle 02:00

- Ternengo, Musiche molto strane dalle 20.30

- Viverone, viale Lungo Lago, Campionati italiani di nuoto pinnato in acque libere

Sabato 25 luglio

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Pray, festa della Fagnana

- Donato, CHIESA PARROCCHIALE alle 20,30 SOLO PER UNA CAMICIA - CORO BIELLESE LA CAMPAGNOLA

- Viverone, viale Lungo Lago, Campionati italiani di nuoto pinnato in acque libere

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 17,30 Escursione al Rifugio Rosazza con aperitivo

- Frazione Magnani 23, Campiglia Cervo (BI) dalle 16 Note d’Autore a Villa Magnani con Anthony Cardella Debutto di brani inediti sul pianoforte storico della Villa

- Magnano, Casa Parrocchiale, via S. Marta dalle 18,30 TUTTO A POSTO di MATTEO NEGRI - FESTIVAL DI ARTI VISIVE FUORIPROGRAMMA 2026

- Bielmonte, piazzale 1 dalle 21 PerosInRete: il pianoforte di Davide Cava in concerto a Bielmonte, causa previsione di maltempo CONCERTO RINVIATO a Domenica 13 Settembre 2026 | h. 18:30

- Pralungo, dalle 18 “Apparecchiamo la piazza”

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 15 Visita guidata a Oropa "Storie di gratitudine: tra Ex voto e devozione popolare"

- Verrone, Galileo in piazza

- Biella Oropa, visita guidata sotto le stelle alla cupola, dalle ore 21

- Oasi Zegna, Ritrovato Festival

- Sala, Ulde beer fest

- Viverone, Concerto d’Estate della Società Filarmonica Viveronese.

- Bioglio, ore 18.30, Villa Santa Teresa, Carpano…in salsa piccante! DEBUTTO

- Cavaglià, cena in bianco "Luglio in villa", Villa salino dalle 19.30

- Miagliano, Valle Cervo Too Young To Jazz Festival 2026

- Ternengo, festa patronale

- Pralungo, Valle Cervo Too Young To Jazz Festival 2026 presentazione libro in biblioteca alle 11

- Viverone, Palio dei Rioni concerto in piazza dalle 21

- Lessona, presso l’area feste il G.E Lessona in collaborazione con il Gruppo alpini di Lessona, la Polisportiva Lessona e la Pietro Micca Biella Running e il patrocinio del Comune di Lessona, organizzeranno la 4° edizione di:

TRA LE VIGNE E SENTIERI DI LESSONA; camminata ludico sportiva non competitiva + camminata a passo libero attraverso borgate, vigne e sentieri di Lessona di Km 7.

- Biella, Agorà, presentazione nuovo Fc Vigliano alle 17

Domenica 26 luglio

- Sordevolo, aperitivo al Museo

- Rosazza, Polenta concia al parco

- Benna, Il Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco di Verrone, Benna, Massazza e Villanova Biellese organizza una camminata a passo libero con apericena finale.

- Cavaglià, Golf Club, gara benefica a favore di LILT Biella

- Gaglianico, inaugurazione piazzetta della Storia, ore 21

- Ternengo, festa patronale

- Biella Oropa Torna il tradizionale pellegrinaggio sezionale delle penne nere di Biella al Pian della Ceva e al Monte Camino.

- Biella, Salviamo i ciliegi dei giardini Zumaglini ore 16, manifestazione apolitica

- Pray, festa della Fagnana

- Magnano, Chiesa di Santa Marta dalle 16,30 Maybe this could quench my thirst di Luca Camperstri - Festival di Arti Visive 2026 Fuoriprogramma

- Campiglia, camminata

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Via Santuario di Oropa 480 dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Sordevolo, LA TRAPPA, Regione Vanei dalle 14,30 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Piedicavallo, Festa sociale per gli Alpini di Piedicavallo

- Sala, Ulde beer fest, 3° motori sulla Serra padiglione feste Bornasco, ore 9 ritrovo, ore 10 partenza

- Verrone, museo Falseum, dalle ore 9 "Svegliarsi con la storia"

- Camandona, ore 17.00, Santuario del Mazzucco “All’ombra degli alberi secolari” Spettacolo ad opera dei bambini e bambine di Eduterra, in occasione della festa di Sant’Anna

- Oasi Zegna, Ritrovato Festival

- Coggiola, Santuario del Cavallero, laboratorio musicale con la banda Verdi di Coggiola dalle 14,30

- Graglia, 47° Lauretana Mombarone partenza 8,30

- Valle Cervo Too Young To Jazz Festival 2026, Campiglia dalle 11

- Festa patronale a Case Code

- Viverone, Palio dei Rioni torneo di pinnacola al Parco Comunale

- Biella Oropa, Parliamo di semi al Giardino Botanico dalle 14,30

- 81° Raduno Partigiano alla Cascina Lunga, ritrovo ore 10

- Pralungo, torneo dei rigori dalle 14,30

- Oropa, pellegrinaggio parrocchie, inzio processione alle 10

- Valdengo, Summer Spritz Run ritrovo ore 17 Dress Code: "1° Scampianato Mondiale

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Biella, Pellegrinaggio sezionale Alpini di Biella al Pian della Ceva e Monte Camino, ritrovo ore 7 al piazzale funivie

MOSTRE

- Biella Oropa, mostra dedicata a Matia Bonino, dall'11 luglio al 27 settembre 2026 nelle Sale "Maria Bonino" del Chiostro della Basilica Antica, per maggiori info

- Dal 18 al 26 luglio la Sala Cerimonie all'interno del Ricetto di Candelo ospita "Roasio, il paese con la valigia. Storie e immagini di cinque generazioni di emigranti" , mostra itinerante promossa dall'Associazione Museo dell'Emigrante di Roasio nell'ambito delle iniziative per il 25° anniversario del museo.

- Pray, Fabbrica della Ruota di Pray mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte” , resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30

- Mongrando, "I commercianti di Mongrando" in municipio dal 10 al 20 luglio

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Campiglia, San Giovanni d'Andorno mostra opere Giorgio Marinoni fino a domenica 2/08 orari sabato 15- 18,30 domenica 10-12.30, 15-18,30

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Rosazza, mostra Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo con al centro il battesimo in alta Valle Cervo fino al 27 settembre

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Pettinengo, Transumanza, opere di Corinna Wollf in mostra fino al 13 settembre a Villa Piazzo