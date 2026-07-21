Le corse della settimana di newsbiella.it, dal 21 luglio al 26

Ce n'è per tutti i gusti per i runner questa settimana a Biella, tanti appuntamenti all'insegna dello sport e dell'estate, da Mongrando a Sagliano, Valdengo, Verrone, Lessona, Viverone e Graglia.

Il primo è stato ieri lunedì 20 luglio a Mongrando con la Corsa del Carmine. Oggi martedì 21 è invece in calendario a Viverone il Giro del 2 laghi. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Viverone con la collaborazione tecnica dell'Atletica Santhià, propone un suggestivo percorso di circa 7,5 km immerso nel paesaggio del territorio, tra il Lago di Viverone e il Lago di Bertignano. La manifestazione è aperta sia ai camminatori che ai podisti. Le iscrizioni saranno aperte direttamente il giorno della manifestazione a partire dalle ore 18, presso Piazza Agorà a Viverone, con partenza prevista alle ore 19.45. Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 18.00 Partenza: ore 19.45 Percorso: 7,5 km.

Venerdì 24 luglio a Sagliano è in programma la manifestazione podistica non competitiva inserita all'interno del palinsesto degli eventi delle feste di luglio. Gli organizzatori della Pro Loco hanno programmato due percorsi con diverse distanze, una lunga di 9 Km e una corta di 6 Km, e con momenti diversi per la partenza.

A Lessona sabato 25 luglio ALPINI LESSONA, ASD POLISPORTIVA LESSONA, G.E. LESSONA CON IL SUPPORTO TECNICO DELLA SOCIETA' APD Pietro Micca Biella Running organizzano la 4a ed. Tra le vigne e sentieri di Lessona. Ore 16,30 Ritrovo iscrizioni per camminata a passo libero Ore 17,30 Partenza Camminata a passo libero (vicino Banca Sella) Verrà consegnato un numero che serve per l’estrazione dei premi; Ore 17 Ritrovo atleti per iscrizioni corsa podistica Ore 18 Partenza corsa podistica (Vicino Banca Sella). Responsabile Organizzativo/info Revolon Tiziano 349 0971889.

Non è ancora finita la settimana, domenica 26 luglio ci sono 2 appuntamenti. Torna la Summer Spritz Run, Domenica 26 Luglio a Valdengo Ritrovo H 17. Riscaldamento pre-gara al Ciringhito!! 5km di corsa goliardica + 1 Spritz ogni chilometro!! Dress Code: "1° Scanpianato Mondiale". Invito aperto a calciatori, tennisti, nuotatori e a tutti i mancati campioni!!! Dopo la corsa... Salamella, birretta e festa!! Inscrizione €10 - inclusi litri di Spritz e tanto divertimento Registrazione ONLINE - LINK IN BIO Ci vediamo carichissimi!!!! Organizza: agriturismo LaFucina WinterBrichValdengo

Sempre domenica 26 luglio 2026 torna per la 47ª edizione la Lauretana-Mombarone, organizzata da APD Pietro Micca e Pro loco di Graglia. Si parte dallo stabilimento Lauretana S.p.A. di Graglia alle ore 8.30, con circa 9 km e 1400 metri di dislivello positivo. Non è una passeggiata, ma chi arriva in cima sa benissimo perché lo ha fatto. Per chi vuole vivere la montagna senza cronometro, c’è la Camminata Ludico Motoria, aperta a tutti (minorenni compresi se accompagnati): stessa salita, stesso panorama, ritmo libero. Le iscrizioni sono aperte dal 1° giugno al 23 luglio 2026 sulla piattaforma wedosport.net. Quota competitiva: 18€; Quota camminata: 15€. Nel pacco gara sono compresi un capo tecnico e il pranzo presso la sede A.N.A. al Santuario di Graglia. A monte il Rifugio Mombarone verrà aperto per giorno gara solo come appoggio tecnico e riparo in caso di maltempo, senza alcuna somministrazione di bevande o cibo.

A Verrone sempre domenica 26 c'è una camminata a passo libero con apericena finale. L'appuntamento è alle alle 17 di domenica 26 luglio, in piazza Alpini d’Italia, a Verrone, con partenza alle 18.30. L’obiettivo è benefico: avrà luogo, infatti, una raccolta fondi per il progetto "Tutti inclusi" (che vede il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), a favore delle persone disoccupate. Il percorso è di circa 5 chilometri. La manifestazione è organizzata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco di Verrone, Benna, Massazza e Villanova Biellese.