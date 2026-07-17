A Sordevolo, torna "Aperitivo al Museo"

Doppio appuntamento estivo con cultura e convivialità a Sordevolo. L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo propone "Aperitivo al Museo", iniziativa che si svolgerà domenica 19 e domenica 26 luglio, con inizio alle 11.30, negli spazi del Museo della Passione, allestito nella Chiesa di Santa Marta.

L'evento offrirà ai visitatori l'occasione di conoscere da vicino il patrimonio storico e culturale custodito dal museo, condividendo al tempo stesso un momento di incontro in un'atmosfera informale.

L'ingresso è libero e l'invito è aperto a cittadini, turisti e a tutti coloro che desiderano scoprire uno dei luoghi simbolo della tradizione sordevolese, legata alla celebre Passione di Cristo, unendo la visita culturale a un aperitivo in compagnia.