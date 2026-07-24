Fontanelle pubbliche, a Miagliano il monito del Comune: “Ecco gli utilizzi impropri e vietati”

L'amministrazione comunale di Miagliano richiama l'attenzione dei cittadini sull'utilizzo corretto delle fontanelle pubbliche presenti sul territorio comunale che costituiscono un servizio messo a disposizione della collettività e sono destinate principalmente al consumo occasionale umano.

“L'utilizzo delle fontanelle pubbliche in modo difforme dalla loro destinazione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre all'obbligo di cessazione immediata del comportamento contestato” recita la comunicazione del Comune.

Per tali ragioni, si ricorda che è severamente vietato: collegare tubi, pompe o altre derivazioni alle fontanelle pubbliche; effettuare prelievi continuativi o in quantità rilevanti; riempire cisterne, serbatoi o contenitori destinati ad usi privati; utilizzare l'acqua delle fontanelle per irrigazioni, lavaggi o altre attività non riconducibili al normale utilizzo pubblico.

“L'acqua è un bene prezioso e condiviso. La collaborazione e il senso civico di tutti sono fondamentali per garantire la continuità del servizio e la disponibilità della risorsa per l'intera comunità, soprattutto nel vigente periodo caratterizzato da emergenza idrica” riporta la nota del Comune.