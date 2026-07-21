Tra le vigne e sentieri di Lessona, al via la camminata da 7 km (foto di repertorio)

Tutto pronto a Lessona per ospitare la 4° edizione della camminata ludico motoria non competitiva e camminata a passo libero intitolata: Tra le vigne e sentieri di Lessona.

La manifestazione si svolgerà sabato 25 luglio con il ritrovo presso l’area feste di Lessona e partenza a fianco la Banca Sella in via per Masserano. Il Gruppo Escursionistico Lessona con la collaborazione del gruppo Alpini locale, la Polisportiva Lessona e la Pietro Micca Biella Running, con il patrocinio del comune, quest’anno hanno voluto ricordare Danilo Soatto, membro autorevole della Podistica Lessona, scomparso il marzo scorso.

Ritrovo per iscrizioni dalle 17, con partenza della camminata a passo libero alle 17.30 e della corsa alle 18. Il percorso ricalca quello dello scorso anno con alcune variazioni: il tutto su una lunghezza di 7 km.

Al termine saranno consegnati tre riconoscimenti, tra cui una targa in ricordo di Danilo Soatto offerta dalla moglie. In occasione del 50° anniversario del DOC al vino di Lessona, saranno mesi a sorteggio dei cesti contenenti prodotti alimentari biellesi e alcune bottiglie di Lessona doc, con pacco gara ad ogni partecipante.

Dalle 19.30 il gruppo Alpini aspetterà i partecipanti, che si sono prenotati alla cena, con menù a scelta che apre il weekend alpino. La prenotazione deve avvenire mandando un messaggio al numero 348.7666908 entro giovedì 23 luglio: i posti soni limitati.