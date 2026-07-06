Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte: la mostra sarà alla Fabbrica della Ruota di Pray

Domenica 12 luglio, alle 17.30, alla Fabbrica della Ruota di Pray sarà inaugurata la mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”.

La mostra è un omaggio che il DocBi-Centro Studi Biellesi rivolge a Ido Novello (2014-1996) in occasione del trentennale della sua scomparsa ma, nel contempo, è un'opportunità rara per vedere le opere di un pittore forse poco noto al grande pubblico in quanto, come scrisse il critico Angelo Gilardino, “non vi fu mai artista più di lui restio a rivelarsi al di fuori dell’opera”. Pochi artisti, infatti, hanno scelto, come lui ha fatto, di celarsi, rendersi invisibili al pubblico non vendendo mai un quadro e non consentendo l'allestimento di alcuna esposizione.

Le prime mostre vennero organizzate, dopo la sua scomparsa, nel 2004 a Milano, presso la sede nazionale del TCI, nel 2010 a Trivero e quattro anni fa a Biella nello "Spazio Cultura" della Fondazione CRB. Questo nuovo allestimento intende illustrare il percorso artistico di Ido dalle prime tavolette degli anni Quaranta, raffiguranti scorci ormai perduti, e quindi preziosi, del Triverese e della Valsessera, fino all'ultima fase quando, conclusa la stagione del plein-air, dipinse soggetti astratti, "mantenendo però la freschezza originaria".

Nei quadri di Novello, scrive Piero Crida, si percepisce "il sempre armonico e impeccabile taglio compositivo ottenuto calibrando l’intreccio fra elementi orizzontali, verticali e le stesure intermedie di zone cromatiche. Ogni sua opera, qualunque sia il soggetto, esprime sempre questa costante e precisa armonia, mai statica o ripetitiva, ma sempre nuova, sempre dinamica".

La pittura di Ido Novello riesce a trasmettere emozioni e sentimenti che vanno oltre i soggetti, i paesaggi raffigurati; lascia trasparire lo sguardo del pittore che è entrato in comunione con quanto ha scelto di dipingere.

Questa mostra presenta la figura di un artista eclettico: pittore, certamente, ma anche restauratore, musicista, intellettuale attento ai più diversi aspetti e valori della propria terra.

Infine viene ricordata la lunga appartenenza di Novello al DocBi, del quale è stato socio fondatore. Con un lavoro pluriennale e disinteressato ha eseguito, per conto dell'associazione, il restauro di circa duecento tavolette votive collocate nei santuari e negli oratori della Valsessera, favorendo la conservazione degli aspetti più autentici della devozione popolare e contribuendo con studi, ricerche e pubblicazioni alla messa in valore della cultura e della storia propria del territorio.

La mostra resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Sempre alla Fabbrica della Ruota, prosegue fino al 26 luglio l’apertura domenicale della mostra “Tra pedali e telai” dedicata al ciclismo pionieristico biellese.