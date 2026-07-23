Solo per una camicia, Simone Capietto si presente a Donato con il Coro La Campagnola

Mancano pochi giorni al terzo appuntamento di presentazione del libro "Solo per una camicia" organizzato dal Coro La Campagnola.

Sull'onda del successo di pubblico ottenuto nei primi due eventi tenutisi, rispettivamente, a Cossato ed Occhieppo Inferiore, l’autore Simone Capietto, con l’ausilio di tutto il coro, riproporrà sabato 25 luglio prossimo, alle 20.45, presso la chiesa parrocchiale di Donato, il terzo evento.

Questa volta si tratta di un appuntamento che, rispetto alla originaria programmazione, non era previsto ma che è derivato dalla proposta della amministrazione comunale di Donato, paese originario della famiglia Capietto e luogo in cui l’autore ha trascorso la propria giovinezza. “È stata una sorpresa anche per me ricevere la chiamata dai miei conterranei – ha infatti rivelato l’autore - e sentire in loro la voglia di averci ospiti a Donato. Non vedo l'ora di tornare in quei luoghi”.

L’evento è a ingresso libero.