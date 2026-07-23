Biella, nuove adesioni per My Own a favore di Anffas

Cresce la rete di locali che sostiene "My Own", il cocktail inclusivo di Anffas Biellese. Il drink arriva ora al "Bonjour Café" di Roberta Passone, a Biella. Sarà presentato venerdì 24 luglio a partire dalle 18.

"La contaminazione culturale del nostro progetto sta procedendo bene e non possiamo che esserne felici – spiega la presidente dell'associazione, Alexandra Tiboldo Mura –. Sempre più esercenti ci scrivono per unirsi all'iniziativa e un numero sempre maggiore di persone scelgono di sostenerci con un'azione semplice, ma estremamente significativa: ordinare questo drink, proposto sia in versione alcolica sia analcolica. Un gesto di profonda solidarietà. Infatti una parte del ricavato viene devoluta ad Anffas Biellese per sostenere direttamente le nostre attività".

"Il sostegno all'inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità sono la mission che portiamo avanti ogni giorno in Anffas - aggiunge Tiboldo Mura -. Diamo quindi il benvenuto alla titolare del bar e al suo staff e restiamo pronti ad accogliere nuove richieste di altri esercenti. Invitiamo, infine, tutti i biellesi a provare il nostro cocktail, specialmente in questa caldissima estate".