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CULTURA E SPETTACOLI | 20 luglio 2026, 08:20

Amici dell’Ospedale di Biella, al Teatro Erios un concerto benefico per l’acquisizione di una PET/CT

Amici dell’Ospedale di Biella, al Teatro Erios un concerto benefico per l’acquisizione di una PET/CT

Amici dell’Ospedale di Biella, al Teatro Erios un concerto benefico per l’acquisizione di una PET/CT

Venerdì 24 luglio, alle 21, due “Lucio”, Dalla e Battisti, saranno i protagonisti di un concerto che ne riproporrà i più grandi successi, riarrangiati in una suggestiva chiave classica. Autore della proposta è Michele Fenati, musicista polistrumentista di talento, che, fra poesia, musica e teatro, registra notevoli apprezzamenti nelle sue tournée italiane e che, il 26 giugno scorso, si è esibito all’Erios con il repertorio dei classici di Charles Aznavour, di fronte a un pubblico partecipe e caloroso.

Dalla e Battisti, nati nel 1943 a un solo giorno di distanza, hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana: un tratto inconfondibile, il loro, che nella memoria collettiva ha un posto definito fra le canzoni indimenticabili, che ciascuno conosce, e canta, da solo e in compagnia. Come nel caso del concerto di giugno, non si tratterà soltanto un evento musicale, ma di un’occasione di solidarietà cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente: saranno destinate all’Associazione Amici dell’Ospedale le offerte che raccolte durante la serata con l’obiettivo di contribuire ad un investimento strategico per la diagnostica dell’ASL biellese: l’acquisizione di una PET/CT.

“Il progetto della PET per l’Ospedale di Biella – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – ha cominciato a prendere forma e ogni donazione, come ci ha ben spiegato il presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale, Leo Galligani, è di fondamentale importanza affinché i biellesi possano contare al più presto su uno strumento diagnostico capace di rilevare il comportamento delle nostre cellule e quindi di poter diagnosticare molte malattie, per primi i tumori, che con le tradizionali metodiche non sono visibili se non in fasi più avanzate. Lo scorso 26 giugno al Teatro Erios sono stati raccolti a Vigliano 600 euro; rivolgo quindi a tutti il cordiale invito a partecipare alla serata di venerdì 24 luglio: per ascoltare nel nostro bel teatro – dotato di aria condizionata - le intramontabili canzoni di Dalla e Battisti e contribuendo con una libera offerta, nella consapevolezza dell’importanza del fine che andremo, tutti insieme a sostenere”.

Conclude Galligani, presidente associazione Amici Ospedale di Biella: "Ringrazio il Comune e il sindaco Vazzoler per aver scelto di destinare anche i fondi di questa seconda serata musicale alla nostra Associazione: cultura e beneficenza si integrano bene. L’acquisizione della PET è il futuro e completa il livello qualitativo raggiunto con la recente tecnologia messa a disposizione delle nostre Professionalità d’eccellenza. Le informazioni, che solo la PET può dare a questo punto della malattia, possono essere completamente sfruttate a vantaggio dei pazienti. Oggi molti arrivano alla necessità di questa indagine e solo di questa. Non possiamo rinunciare alla possibilità di interrompere evoluzioni patologiche, una volta esiziali, che oggi invece si presentano. Sono circa 1000 i biellesi che annualmente ne abbisognano e che debbono cercarsi questo luogo della residua speranza. L'ospedale è, per una città, l'essenziale coadiutore del benessere, motivo della sua crescita o declino. In questo caso la rinuncia al ‘completamento dell'assistenza’ avrebbe anche effetti negativi connessi". 

L’appuntamento è alle 21 di venerdì 24 luglio al Teatro Erios di Vigliano Biellese.

Redazione g. c.

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