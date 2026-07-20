Festa sociale per gli Alpini di Piedicavallo con omaggio ai Caduti

Festa sociale per gli Alpini di Piedicavallo. L’evento è in programma domenica 26 luglio: si comincia alle 9 con la deposizione della corona d’alloro al Parco della Rimembranza di Montesinaro, con successivo ritrovo al Parco Ravere (ore 10), dove si esibiranno le bande.
Seguirà la sfilata lungo le vie del borgo (ore 10.30), con Santa Messa finale alle 11 e successiva posa di una corona alla lapide dedicata ai Caduti. La giornata si concluderà in allegri con il pranzo finale nei locali del gruppo alpino (ore 12.30).