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SPORT | 18 luglio 2026, 07:00

Escursione in Valle Cervo tra le frazioni della “banda soulia” di Campiglia Cervo

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking .

Escursione in Valle Cervo tra le frazioni della “banda soulia” di Campiglia Cervo

Escursione in Valle Cervo tra le frazioni della “banda soulia” di Campiglia Cervo

Il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo, e l’Amministrazione Comunale che lo gestisce, nell’ambito della Rete Museale Biellese e la Valle dell’Acqua, propongono una bella escursione guidata domenica 26 luglio 2026 che porterà a conoscere percorsi e borghi del versante solatio del territorio partendo dal Parco delle Cave alla Balma per giungere al capoluogo e rientrare per un percorso diverso, dislivello + 500.

L’appuntamento con la guida escursionistica e ambientale Raffaella Restelli (che ha già condotto con successo la passeggiata proposta dagli stessi enti il 5 luglio) è alle 9,30 al Parco delle Cave in Frazione Balma ove è previsto il ritorno intorno alle 18,30.

La guida, conoscitrice della storia locale e delle peculiarità ambientali del territorio, trarrà spunto da quanto si incontra lungo il cammino (cave di sienite, mulino per la pressatura della canapa, ville signorili, Oratori, cappellette votive, lavatoi, pascoli e boschi ) per raccontare, facendola conoscere piu’ a fondo, la Bürsch.

In particolare si percorrerà un’ampia porzione del sentiero che unisce, un percorso che ha valorizzato la rete di sentieri e mulattiere già esistenti da secoli per connettere le numerosissime borgate sparpagliate sui pendii dell’alta Valle del Cervo; è stato inaugurato nel 2015 alla vigilia della fusione dei Comuni di Quittengo, San Paolo Cervo e Campiglia Cervo proprio per sottolineare l’omogeneità territoriale e culturale sino ad allora suddivise in tre distinte amministrazioni.

Il pranzo al sacco a cura dei partecipanti permetterà di godere del paesaggio da una delle frazioni piu’ caratteristiche: Sassaia.

All’arrivo al capoluogo si accederà gratuitamente al Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso facendo un balzo nella seconda metà dell’ottocento e conoscendo l’origine delle attuali assistenza sanitaria gratuita, previdenza sociale, pubblica istruzione (privilegi che troppo spesso diamo per scontati ma che sono nati tra gli operai e le persone piu’ umili ).

La passeggiata è gratuita.

E’ indispensabile prenotarsi con messaggi whatsapp al n. 335.600 3240 posti limitati, evento gratuito.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking .

In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà rimandato a sabato 8 agosto.

Escursione in Valle Cervo tra le frazioni della “banda soulia” di Campiglia Cervo

Escursione in Valle Cervo tra le frazioni della “banda soulia” di Campiglia Cervo

c.s.campiglia cervo, s.zo.

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