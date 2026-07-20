Apparecchiamo la piazza, momento di comunità a Pralungo tra cene e musica al chiaro di luna (foto di repertorio)

Una serata da non perdere all’insegna della condivisione e della convivialità.

È l’iniziativa dal titolo “Apparecchiamo la piazza”, messa in campo dal comune di Pralungo, in collaborazione con i negozi di piazza Martiri, in programma dalle 18 di sabato 25 luglio.

Per l’occasione, i commensali porteranno un tavolo e delle sedie per abbellirlo secondo il loro gusto. Se qualcuno non l’avesse lo staff sarà ben lieto di procurarlo, in attesa dell’aperitivo e della cena, previsti per le 19.

Nel corso di serata sarà possibile acquistare deliziose specialità locali presso i negozi del paese attendendo la premiazione finale del tavolo meglio allestito, valutato per eleganza, gusto e originalità.

Sarà presente anche un intrattenimento musicale, a partire dalle 21.