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Valle Cervo | 20 luglio 2026, 08:40

Apparecchiamo la piazza, momento di comunità a Pralungo tra cene e musica al chiaro di luna

Apparecchiamo la piazza, momento di comunità a Pralungo tra cene e musica al chiaro di luna (foto di repertorio)

Apparecchiamo la piazza, momento di comunità a Pralungo tra cene e musica al chiaro di luna (foto di repertorio)

Una serata da non perdere all’insegna della condivisione e della convivialità. 

È l’iniziativa dal titolo “Apparecchiamo la piazza”, messa in campo dal comune di Pralungo, in collaborazione con i negozi di piazza Martiri, in programma dalle 18 di sabato 25 luglio. 

Per l’occasione, i commensali porteranno un tavolo e delle sedie per abbellirlo secondo il loro gusto. Se qualcuno non l’avesse lo staff sarà ben lieto di procurarlo, in attesa dell’aperitivo e della cena, previsti per le 19. 

Nel corso di serata sarà possibile acquistare deliziose specialità locali presso i negozi del paese attendendo la premiazione finale del tavolo meglio allestito, valutato per eleganza, gusto e originalità. 

Sarà presente anche un intrattenimento musicale, a partire dalle 21.

g. c.

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